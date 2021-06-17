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Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах на территории России

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:43
Общество
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах на территории России
pixabay.com

Москва, 17 июня. Компания Opera решила приостановить поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории Российской Федерации.

Opera стремится представить интернет-пользователям из РФ превосходный опыт использования браузеров, говорится в сообщении компании.

Поддержку сервисов VPN в России Opera решила приостановить. Предупредительный шаг позволит компании придерживаться конфиденциальности и безопасности юзеров, пишет ТАСС.

Роскомнадзор ранее ограничил доступ к VyprVPN и Opera VPN, которые используются для обхода блокировок в Сети. Соответствующее решение было принято в соответствии с регламентом реагирования на угрозу обхода ограничений доступа к противоправной информации.

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vpn поддержка opera
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