Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 19:54
19:53
Генсек ООН приветствовал принятие совместного заявления Путина и Байдена
19:51
Хорошие новости России
Ученые из Новосибирска разработали установку для очистки питьевой воды
19:49
Интервью
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
19:49
Политика
Байден пошел против Госдепа и расстроил Украину
19:48
Политика
Астролог Зараев предсказал уход Байдена до конца 2022 года
19:47
Экономика
Представители ГК «Соллерс» объявили о смене названия на «Соллерс Авто»
19:45
Общество
Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину на мойке самообслуживания
19:44
Армия
Бронеавтомобили сопровождения «Напарник» поступят в российские войска в 2021 году
19:43
Политика
Лавров призвал главу британского МИД «разгрести завалы» в двусторонних отношениях
19:42
Политика
Политолог Сергей Маркелов рассказал о проколах Байдена в Женеве
Все новости

Старший сын Ван Дамма женился на молодой азербайджанской пианистке

Шоу-бизнес
Старший сын Ван Дамма женился на молодой азербайджанской пианистке
Global Look Press  /  Paul Fenton/ZUMAPRESS.com

Стамбул, 17 июня. Сын культового актера девяностых Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Варенберг женился на пианистке из Азербайджана Суаде Гаджизаде. Пара официально зарегистрировала брак в Турции.

Актер и продюсер Кристофер Ван Варенберг (настоящая фамилия Ван Дамма) и 21-летняя пианистка расписались в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле. Молодожены отказались от пышного торжества и банкета из-за эпидемиологической обстановки.

У легенды американских боевиков Жан-Клода Ван Дамма трое детей от культуристки Глэлис Португез — сыновья Кристофер, Николас и дочь Бьянка. Наследники пошли по стопам своих родителей, они занимаются спортом и снимаются в кино.

Ране поклонники показали Ван Дамма в роли бойца Джонни Кейджа в экранизации компьютерной игры Mortal Kombat. Замена в ролике была выполнена с помощью искусственного интеллекта и технологий Deepfake.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Старший сын Ван Дамма женился на молодой азербайджанской пианистке
свадьба отношения ван дамм
Комментировать
Эксклюзив
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 232707 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 117199 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 100606 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70303 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69414 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru