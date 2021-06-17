Старший сын Ван Дамма женился на молодой азербайджанской пианистке

Стамбул, 17 июня. Сын культового актера девяностых Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Варенберг женился на пианистке из Азербайджана Суаде Гаджизаде. Пара официально зарегистрировала брак в Турции.

Актер и продюсер Кристофер Ван Варенберг (настоящая фамилия Ван Дамма) и 21-летняя пианистка расписались в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле. Молодожены отказались от пышного торжества и банкета из-за эпидемиологической обстановки.

Сын американской звезды Жан Клод Ван Дамма, Кристофер Ван Дамм, женился на азербайджанской пианистке. pic.twitter.com/1XatzhHvvp — Hepyarimyamalak ???????????????????????????????? (@OzSayka) June 17, 2021

У легенды американских боевиков Жан-Клода Ван Дамма трое детей от культуристки Глэлис Португез — сыновья Кристофер, Николас и дочь Бьянка. Наследники пошли по стопам своих родителей, они занимаются спортом и снимаются в кино.

Ране поклонники показали Ван Дамма в роли бойца Джонни Кейджа в экранизации компьютерной игры Mortal Kombat. Замена в ролике была выполнена с помощью искусственного интеллекта и технологий Deepfake.