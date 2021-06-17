ФАН публикует кадры крупного пожара в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 17 июня. Появилось видео крупного пожара в Ростове-на-Дону. Горит территория за торговым комплексом "Малиновский".

Корреспонденту ФАН пока не удалось выяснить место, в котором находится очаг возгорания.

На опубликованных кадрах видно, что за торговым комплексом поднялся столб черного густого дыма. На улице слышны звуковые сигналы спешащих на место происшествия машин спецслужб. Информация о пострадавших пока не поступала.

Обстоятельства и причины пожара, а также точное место происшествия устанавливаются.