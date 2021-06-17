Матч Дании и Бельгии на Евро-2020 приостановили в честь Эриксена

Копенгаген, 17 июня. Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Бельгии приостановили на десятой минуте в честь датского игрока Кристиана Эриксена.

Полузащитник датской сборной потерял сознание прямо на поле во время игры с Финляндией. Позднее выяснилось, что футболист пережил остановку сердца.

Эриксен выступал под десятым номером, поэтому именно на этой минуте приостановили игру Дании и Бельгии. Команды поаплодировали полузащитнику во время паузы. Перед матчем капитаны вынесли футболку датского игрока с автографами и пожеланиями выздоровления.

После инцидента с Эриксеном игру Дании и Финляндии останавливали почти на два часа. В результате финны обыграли датчан со счетом 1:0.

Переживший остановку сердца полузащитник согласился на установку кардиостимулятора.