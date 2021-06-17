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Netflix показал, как будет выглядеть главный герой Resident Evil: Infinite Darkness

Общество
Netflix показал, как будет выглядеть главный герой Resident Evil: Infinite Darkness
Кадр из сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»

Лос-Анджелес, 17 июня. Сервис Netflix в официальном Twitter-аккаунте опубликовал четыре кадра из нового анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness. Премьера шоу состоится уже 8 июля.

На всех изображениях показан один из главных героев Леон Кеннеди. По сюжету он расследует дело об утечке конфиденциальных данных из Белого дома. Однако во время своего расследования Кеннеди сталкивает с людьми, инфицированными опасным вирусом. Вместе с Клэр Редфилд он пытается понять, как произошли новые вспышки вируса и не стоит ли за заражениями очередной заговор.

Голос персонажу подарил актер Ник Апостолидес, который озвучивал этого героя в ремейке Resident Evil 2, сообщает «Культуромания». Премьера анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness запланирована на 8 июля. Все эпизоды будут доступны в день релиза на стриминговой платформе в Netflix.

Это не единственный проект Netflix по вселенной культовой видеоигры «Обитель зла». Сервис также запустил в производство многосерийный фильм Resident Evil. Главную роль исполнит Лэнс Реддик, который известен зрителям по фильму «Джон Уик» и сериалу «Прослушка».

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кино фильмы netflix сериалы Resident Evil обитель зла
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