Netflix показал, как будет выглядеть главный герой Resident Evil: Infinite Darkness

Лос-Анджелес, 17 июня. Сервис Netflix в официальном Twitter-аккаунте опубликовал четыре кадра из нового анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness. Премьера шоу состоится уже 8 июля.

На всех изображениях показан один из главных героев Леон Кеннеди. По сюжету он расследует дело об утечке конфиденциальных данных из Белого дома. Однако во время своего расследования Кеннеди сталкивает с людьми, инфицированными опасным вирусом. Вместе с Клэр Редфилд он пытается понять, как произошли новые вспышки вируса и не стоит ли за заражениями очередной заговор.

new Leon photos from Resident Evil: Infinite Darkness to make you undead all over again before it streams July 8th pic.twitter.com/HBsK9A0RI5 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 17, 2021

Голос персонажу подарил актер Ник Апостолидес, который озвучивал этого героя в ремейке Resident Evil 2, сообщает «Культуромания». Премьера анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness запланирована на 8 июля. Все эпизоды будут доступны в день релиза на стриминговой платформе в Netflix.

Это не единственный проект Netflix по вселенной культовой видеоигры «Обитель зла». Сервис также запустил в производство многосерийный фильм Resident Evil. Главную роль исполнит Лэнс Реддик, который известен зрителям по фильму «Джон Уик» и сериалу «Прослушка».