Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 19:54
19:53
Генсек ООН приветствовал принятие совместного заявления Путина и Байдена
19:51
Хорошие новости России
Ученые из Новосибирска разработали установку для очистки питьевой воды
19:49
Интервью
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
19:49
Политика
Байден пошел против Госдепа и расстроил Украину
19:48
Политика
Астролог Зараев предсказал уход Байдена до конца 2022 года
19:47
Экономика
Представители ГК «Соллерс» объявили о смене названия на «Соллерс Авто»
19:45
Общество
Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину на мойке самообслуживания
19:44
Армия
Бронеавтомобили сопровождения «Напарник» поступят в российские войска в 2021 году
19:43
Политика
Лавров призвал главу британского МИД «разгрести завалы» в двусторонних отношениях
19:42
Политика
Политолог Сергей Маркелов рассказал о проколах Байдена в Женеве
Все новости

SpaceX запустила ракету с новым спутником GPS для ВВС США

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:35
Технологии
SpaceX запустила ракету с новым спутником GPS для ВВС США
wikipedia.org

Вашингтон, 17 июня. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим геолокационным спутником GPS для ВВС США. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Ожидается, что в ближайшие часы спутник окажется на околоземной орбите.

Стоит отметить, что это уже пятый спутник GPS третьего поколения. Космический аппарат войдет в орбитальную группировку, которая будет состоять из 32 спутников нового поколения. Со временем эти аппараты заменят устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / SpaceX запустила ракету с новым спутником GPS для ВВС США
spacex спутник falcon 9
Комментировать
Эксклюзив
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 232707 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 117199 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 100606 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70303 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69414 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru