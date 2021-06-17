SpaceX запустила ракету с новым спутником GPS для ВВС США

Вашингтон, 17 июня. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим геолокационным спутником GPS для ВВС США. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Ожидается, что в ближайшие часы спутник окажется на околоземной орбите.

Стоит отметить, что это уже пятый спутник GPS третьего поколения. Космический аппарат войдет в орбитальную группировку, которая будет состоять из 32 спутников нового поколения. Со временем эти аппараты заменят устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.