Турки считают США самой большой угрозой для своей страны

Встреча Эрдогана и Байдена не дала позитивных результатов турецкой экономике, в Турции очередная волна пандемии COVID-19 подходит к концу, Эрдоган поделился планами о возможной встрече с Путиным — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция купила С-400, потому что в них была необходимость

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал кризис между Анкарой и Вашингтоном из-за С-400.

По его словам, страна приобрела у России ЗРС только потому, что нуждалась в этих системах с целью защиты своей безопасности.

«Мы действуем открыто и прозрачно во время переговоров с США. Всегда можно найти разумное решение. Вклад Турции в НАТО и сотрудничество НАТО с Турцией намного глубже и всесторонне, чем F-35, S-400», — сказал Акар.

Кроме этого, на прошлой неделе турецкий министр провел телефонную беседу с американским коллегой Ллойдом Джеймсом Остином.

Встреча Эрдогана и Байдена не дала позитивных результатов турецкой экономике

Турецкая лира продолжила падение по отношению к доллару после того, как Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

В начале июня турецкая валюта подешевела до 8,88 лир за доллар, однако новости о встрече Эрдогана с Байденом позитивно отразились на ее росте. Так, в день беседы двух лидеров, благодаря оптимистичным ожиданиям, лира подорожала до 8,28 за доллар. Но затем ситуация изменилась, рынки восприняли сигналы двусторонней встречи недостаточно результативными. На следующий день турецкая лира упала до 8,56 за валюту США.

Федеральное агентство новостей /

Байден не будет решать разногласия с Эрдоганом — он их отложит

Джо Байден может отложить разногласия с Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку два лидера пытаются улучшить разорванные отношения, считает Джеймс Джеффри, бывший специальный посланник США в Турции.

Приобретение Турцией С-400 у России в 2019 году привело к санкциям Конгресса против ее оборонной промышленности и исключению Анкары из программы покупки истребителя-невидимки F-35.

U.S. President Joe Biden may put aside disagreements with Turkish President Recep Tayyip Erdoğan as the two leaders attempt to improve a fractured relationship, said James Jeffrey, a former U.S. envoy to Turkey. ➖ https://t.co/2Ku8vHTVOv — Ahval (@ahval_en) June 16, 2021

Бахчели напомнил о ножах в спине Турции от членов НАТО

Лидер турецкой крайне правой Партии националистического действия (ПНД) Девлет Бахчели потребовал от НАТО не вмешиваться в решения Анкары о приобретении вооружения у иностранных государств. Он также пожаловался на то, что в Альянсе нет единства.

«Не должны ли мы упомянуть ножи в наших спинах, нанесенные странами, с которыми мы воюем против врагов в рамках НАТО? Неужели с такого расстояния мы выглядим идиотами?» — сказал он.

По словам Бахчели, Турция — равноправный союзник НАТО.

«Мы не передавали свободу воли генштабу альянса в Брюсселе. НАТО не может вмешиваться в то, какое оружие мы покупаем и у кого», — добавил политик.

Турки считают США самой большой угрозой для своей страны

Согласно опросу общественного мнения университета Kadir Has, опубликованному во вторник, число турок, которые считают Соединенные Штаты угрозой, за последние два года уменьшилось с 81,3 до 54%.

Однако результаты опроса показали, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются угрозой номер один для Турции, несмотря на снижение на 28 процентных пунктов. Вторую по величине угрозу для страны после США представляет собой Израиль — 41,8%.

Исследование подтвердило, что поддержка членства Турции в Европейском союзе (ЕС) также увеличилась.

По данным 56,6% опрошенных, Азербайджан является самым близким другом Турции, второе место занимает непризнанная Турецкая республика Северного Кипра с 49,7%.

Покинувшие Турцию граждане живут в страхе быть похищенными

Баскетболист НБА Энес Кантер, игрок команды Portland Trail Blazers, заявил, что Турция должна прекратить преследования тысяч своих граждан, бежавших из страны после неудавшегося переворота 2016 года.

«Те, кто уехал из Турции, живут в страхе быть похищенными и возвращенными обратно разведывательными агентами страны и столкнуться с арестом и возможными пытками. Это не только создает ужасную среду для турок, нашедших убежище за рубежом, но также подрывает суверенитет этих государств», — написал Кантер в статье для Washington Post во вторник.

Последний такой случай произошел в Киргизии, где был похищен глава образовательных учреждений «Сапат» Орхан Инанди.

Global Opinions | Enes Kanter: Turkey’s international campaign of persecution and kidnappings must be stopped https://t.co/2B1t6tiw2f — The Washington Post (@washingtonpost) June 15, 2021

Афины будут возвращать афганских и пакистанских беженцев в Турцию

Греция объявила Турцию «безопасной страной» для беженцев из Афганистана, Пакистана, Бангладеш и Сомали. Аналогичные меры применяются в отношении сирийцев в соответствии с соглашением ЕС-Турция об иммиграции от 2016 года.

По мнению директора греческого отделения правозащитной организации Amnesty International Гликерия Арапи, это решение еще один опасный шаг к отказу от предоставления убежища в Европе.

«Турция не может считаться безопасной для тех, кто ищет убежища, и беженцев. Турция незаконно депортировала многих сирийцев в Сирию, хотя знала, что там им грозит серьезная опасность. Тысячи афганцев также вернулись в Афганистан, несмотря на нестабильную там ситуацию», — заявила она.

Турция конфисковала одну тонну кокаина в южном порту Мерсин

Турецкие власти объявили об изъятии одной тонны кокаина в южном порту Мерсин на судне под флагом Либерии.

Крупная партия наркотиков, спрятанная в контейнере для бананов, была конфискована 16 июня из корабля, следовавшего под флагом Либерии из Эквадора в Турцию.

Министр торговли Мехмет Муш прокомментировал облаву на наркотики, сказав, что она стала самой крупной из проведенных в стране.

Предыдущее масштабное изъятие запрещенных веществ в Турции произошло в 2019 году. Тогда власти задержали судно с 615 килограммами кокаина в порту Мерсина.

Mersin Valiliği: 1 ton kokain Ekvador'dan gelen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü konteynerde bulunduhttps://t.co/GJHswtVMQa pic.twitter.com/XJzEJ0rKTk — KararHaber (@KararHaber) June 16, 2021

Досрочных выборов в стране хотят лишь «враги Турции»

Лидер крайне правой Партии националистического действия (ПНД) и партнер по коалиции с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) Девлет Бахчели заявил, что враги Турции хотят досрочных выборов. Он добавил, что в стране существует «политическая стабильность» и призывы оппозиции к проведению досрочных выборов бесполезны.

«Есть два способа принятия решения о досрочных выборах. Это решает либо парламент, либо господин президент», — сказал он 15 июня.

Затем Бахчели обрушился на основную оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), Хорошую партию и Народную демократическую партию (НДП), обвинив их в заговоре с врагами Турции.

MHP lideri Bahçeli'den CHP'nin erken seçim çağrısına cevaphttps://t.co/LURUTgSLsm pic.twitter.com/IYSF4f4wQn — TGRT HABER (@tgrthabertv) June 16, 2021

В Турции подходит к завершению очередная волна пандемии COVID-19

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что острая фаза пандемии COVID-19 в Турции снижается.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля», — сказал он 15 июня.

В стране за последние сутки было зарегистрировано менее 7000 новых случаев COVID-19. Турция занимает пятое место по заболеваемости в мире. В общей сложности с начала марта прошлого года в стране коронавирусом заразились 5 342 028 человек.

Bakan Koca: Bugün vefat sayımız 53, salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın https://t.co/lsnR3FQwFn pic.twitter.com/3uKBoXd3yH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 13, 2021

Эрдоган и Алиев подписали меморандум о расширении связей во время визита в Шушу

Турция и Азербайджан после встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева во вторник в Шуше приняли меморандум о союзе с целью дальнейшего сотрудничества.

Документ, подписанный между двумя странами, охватывает политическую и торговую сферы. В нем подчеркивается «сотрудничество в оборонной промышленности, а также взаимная военная помощь».

Эрдоган — первый лидер, посетивший Шушу, которая до прошлого года оставалась под контролем Армении. Он объявил о планах Анкары открыть генеральное консульство Турции в Шуше и призвал Армению присоединиться к сотрудничеству в регионе.

Azerbaycan'da Erdoğan coşkusu.

Aliyev, Erdoğan onuruna düzenlenen şenlikte dans etti pic.twitter.com/LzGPGXWuHs — ÜLKE TV (@ulketv) June 16, 2021

Эрдоган рассказал о возможной встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездки в Азербайджан, заявил, что в ближайшее время проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.

Турецкий лидер также добавил, что Россия помогает стране в решении вопроса реализации Зенгезурского коридора.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur koridoruyla ilgili açıklama: Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum. Tam aksine yardımcı bir hava içinde. Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağızhttps://t.co/QZ0j1iTtY0 pic.twitter.com/hr7DNUSfMg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 17, 2021

Турция оштрафовала более 50 компаний за «морскую слизь»

Турция оштрафовала 51 компанию за загрязнение Мраморного моря, ставшее одной из причин накопления «морской слизи».

Об этом заявил министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум. Он сообщил, что при проведении очистных работ властям удалось удалить 2100 кубометров слизи.

Слой серой слизи распространился по водам Мраморного моря в этом году, загрязняя пляжи и пристани для яхт и вызывая экологические проблемы в популярном туристическом регионе, прилегающем к Стамбулу.

В Измире убит член курдской партии

Вооруженный мужчина напал на отделение курдской Демократической народной партии (HDP) в провинции Измир. Об этом сообщили представители HDP на официальной странице в Twitter.

Злоумышленник убил одну из сотрудниц отделения и поджег офис.

«Наше отделение в Измире подверглось нападению вооруженного человека, здание было подожжено. Наша сотрудница Дениз Пойраз, работавшая в этом отделении, была застрелена. Нам известны исполнитель и подстрекатели нападения. За любое преступление несут ответственность правительство и подстрекатели», — говорится в сообщении.

В последнее время руководство Турции все чаще высказывалось в отношении курдской партии, обвиняя ее в предательстве и сотрудничестве с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».

Турецкие СМИ пишут о том, что нападавший является членом ультраправой организации «Серые волки».

HDP İzmir İl Örgütü'ne saldıran ve #DenizPoyraz’ı öldüren saldırgan Onur Gencer Suriye'de de bulunmuş???? pic.twitter.com/s6k7KQGd41 — Yol TV (@YolTV) June 17, 2021

В Турции начали вакцинировать от COVID-19 граждан от 35 лет

Турция снизила возрастное ограничение для вакцинации до 35 лет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Согласно официальным данным, опубликованным Министерством здравоохранения, 16 июня в стране сделаны прививки более 1,44 млн граждан. С момента начала кампании по вакцинации в середине января гражданам Турции было введено свыше 37,11 млн доз лекарства против COVID-19.

По подсчетам минздрава, более 23 млн человек получили первую дозу прививки, а свыше 14 млн были полностью вакцинированы.

Между тем 16 июня в стране зарегистрирован 6221 случай заболевания и 71 смерть от коронавируса. Количество новых зараженных инфекцией составило 5955.

Продажи жилья в Турции упали до годового минимума

В мае продажи жилой недвижимости в Турции упали до самого низкого уровня за год.

Турки приобрели 59 166 домов в мае, что на 38,3% меньше, чем в апреле, сообщил в понедельник Турецкий статистический институт. Количество домов, купленных за счет ипотечного финансирования, снизилось на 42,9% в год — до 10 560 единиц. Средняя процентная ставка по жилищному кредиту выросла почти до 18% — с 9% в прошлом году.

В последнее десятилетие строительный сектор стимулировал экономический рост Турции. Но валютный кризис 2018 года привел к взрывному росту непроданного жилья. Между тем лира продолжает падать, в то время как инфляция уже достигла 17%.