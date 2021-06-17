Посетившей Крым супружеской паре на три года закрыли въезд на Украину

Киев, 17 июня. Состоящим в браке немцу и россиянке запретили въезжать на Украину в течение трех лет из-за посещения Крыма, сообщила пограничная служба республики.

Граждане России и Германии прибыли на легковой машине из РФ на пропускной пункт «Сеньковка». На паспортном контроле украинские пограничники выяснили, что супружеская пара в апреле 2021 года посещала Крым. Семье запретили пересекать границы Украины в течение трех лет, пишет «Новороссия».

Российская актриса дубляжа также не смогла въехать на Украину из-за посещения Крыма. Артистка собиралась попасть на территорию государства через пункт пропуска «Паланка — Маяки — Удобное» в 60 км от Одессы. Пограничники установили, что актриса посещала Крымский полуостров. После этого ей отказали во въезде на Украину и запретили посещать республику в течение трех лет.