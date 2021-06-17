Забастовки, безработица, нищета: как Алжир переживает мировое снижение цен на нефть

Алжир доходом от продажи нефти поддерживает цены на топливо, воду, здравоохранение и жилье, но «черное золото» подешевело на мировых ранках, и это негативно сказалось на экономике страны. Североафриканское государство является не только членом ОПЕК, но и третьим производителем энергоресурса в Африке, что не поспособствовало разрешению ситуации, усугубленной последствиями пандемии коронавируса, высокой безработицей и нищетой.

Минфин Алжира отметил, что сокращение доходов от экспорта нефти сковывает страну, поэтому власти снизили расходы на импорт товаров и услуг. В результате этих мер торговый дефицит за первые пять месяцев 2021 года составил 15,2 миллиарда долларов, что на 68% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Так страна постепенно, но возвращает экономику к уровню, позволяющему компенсировать убытки локдаунов.

«Новая экономическая тенденция заключается в том, чтобы разрешить импорт только того, что необходимо национальной экономике», — заявлял президент Абдельмаджид Теббун в интервью 1 марта.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Кроме того, чтобы смягчить социально-экономические последствия пандемии коронавируса государство выделило области здравоохранения 530 млрд динаров (почти 193 миллиона долларов), чем удовлетворило «потребности населения в сфере доходов, социального обеспечения и медицинского страхования».

«Валютные резервы страны, считая прошлогодние доходы от нефти в размере 24 миллиардов долларов, упали с 60 до 42–43 миллиардов долларов и меняются от недели к неделе», — сказал президент.

По его словам, Алжир не в финансовой благодати, но в состоянии выполнить обязательства. Хотя резкое падение мировых цен на нефть сильно ударило по стране, поскольку экспорт составляет 60% госбюджета.

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Забастовки, безработица, нехватка основных продуктов питания и высокие цены — реальность алжирцев. Исследователь Ближневосточного центра Карнеги Далия Ганем подчеркивает, что экономическая ситуация ежедневно ухудшается, а население нищает.

Область здравоохранения потеряла не менее 500 тысяч рабочих мест, а решение закрыть 16 портов, как ожидается, приведет к увольнению четырех тысяч сотрудников. Министр труда добавил, что после коррупционных скандалов страна закрыла автосборочные заводы и потеряла более 50 тысяч рабочих мест.