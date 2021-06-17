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Главный свидетель по делу экс-главы Клинского района умер в волоколамской тюрьме

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:32
Происшествия
Главный свидетель по делу экс-главы Клинского района умер в волоколамской тюрьме
pxhere.com

Москва, 17 июня. Один из ключевых свидетелей по делу о коррупции, возбужденному в отношении бывшего главы Клинского района Александра Постриганя, скончался в подмосковной колонии.

По предварительным данным, смерть мужчины произошла из-за сердечного приступа. Сотрудники УФСИН России по Московской области уже начали проверку по факту инцидента.

Клинский суд Московской области ранее признал Ихнева виновным в участии в ОПГ, мошенничестве, присвоении и растрате денежных средств и приговорил его к четырем годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

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колония смерть Ихнев
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