Главный свидетель по делу экс-главы Клинского района умер в волоколамской тюрьме

Москва, 17 июня. Один из ключевых свидетелей по делу о коррупции, возбужденному в отношении бывшего главы Клинского района Александра Постриганя, скончался в подмосковной колонии.

По предварительным данным, смерть мужчины произошла из-за сердечного приступа. Сотрудники УФСИН России по Московской области уже начали проверку по факту инцидента.

Клинский суд Московской области ранее признал Ихнева виновным в участии в ОПГ, мошенничестве, присвоении и растрате денежных средств и приговорил его к четырем годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 1 млн рублей.