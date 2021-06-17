Инфекционист оценил необходимость введения обязательной вакцинации от COVID-19 в РФ

Санкт-Петербург, 17 июня. Насильственное принуждение к вакцинации является исключительной мерой, хотя и пандемия относится к числу экстремальных условий, отметил иммунолог, инфекционист Георгий Викулов.

В четверг директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний ответил на актуальные вопросы по теме коронавируса на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Один из них коснулся вакцинации против COVID-19 в России.

Москва, Подмосковье и Сахалинская область сделали иммунизацию обязательной для ряда категорий жителей. Возник вопрос: стоит ли идти по примеру этих субъектов другим регионам?

«Такая практика (введения обязательной вакцинации. — Прим. ФАН) есть в некоторых странах, в частности, в европейских государствах, на которые мы очень часто ссылаемся. Например, непривитый ребенок может быть не допущен до посещения дошкольного или школьного учреждения, если речь идет об инфекции, которая может представлять угрозу для разных контингентов», — отметил иммунолог.

SARS-CoV-2 — это не просто ОРВИ, у 5% пациентов это тяжелое заболевание с непростым лечением, подчеркнул Викулов.

«Стоит признать, что насильственный подход (к иммунизации. — Прим. ФАН) является исключительной мерой. У нас есть Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Он выстрадан достаточно серьезным коллективом, и у нас вакцинация добровольная. Но есть понятие национального календаря вакцинации, где плановые прививки, а есть также вакцинация по эпидемическим показаниям. То есть перечень заболеваний, которые можно профилактировать, исходя из эпидемиологической ситуации. Пандемия сама по себе — это экстремальное условие, здесь решения принимаются в интересах большинства людей», — подытожил специалист.

Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 стала обязательной для некоторых групп граждан в трех российских регионах, речи о том, чтобы она превратилась в тотальную прививочную кампанию в масштабах страны, не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.