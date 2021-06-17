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Полиция организовала проверку по факту избиения экс-солиста группы «Лесоповал» в Сочи

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:25
Происшествия
Полиция организовала проверку по факту избиения экс-солиста группы «Лесоповал» в Сочи
Global Look Press  /  City News Moskva/Global Look Press

Краснодар, 17 июня. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали материал по факту избиения экс-солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Организована доследственная проверка.

В настоящее время проводится ряд следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Артист был жестоко избит в ходе конфликта с владельцами арендованных апартаментов. Казанцев вернулся с женой и друзьями после концерта в апартаменты, где у них произошла словесная перепалка с хозяйкой жилища.

Владелица квартиры пожаловалась, что гости нарушают покой других жильцов, однако артист оказался с ней не согласен.

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