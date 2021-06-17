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Канделаки отреагировала на обвинения канала «Матч ТВ» в пропаганде гомосексуализма

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:22
Шоу-бизнес
Канделаки отреагировала на обвинения канала «Матч ТВ» в пропаганде гомосексуализма
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 17 июня. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки предложила проверить депутата Госдумы Вячеслава Лысакова на «вменяемость» после его обвинений канала в пропаганде гомосексуализма.

Лысаков направил обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить трансляцию матча чемпионата Франции, которую в мае вел «Матч ТВ». На форме футболистов в игре «Ренн» – «Монако» были радужные флаги. Депутат Госдумы заявил, что российский канал должен был замазать эту символику или отказаться от показа матча, поскольку это является пропагандой гомосексуализма.

Тина Канделаки заявила, что канал просто транслировал турнир, поэтому все обвинения в адрес «Матча ТВ» полная глупость. По ее словам, Вячеслава Лысакова не интересует ни воспитание подрастающего поклонения, ни нравственность, ни ценность — он затеял весь этот скандал ради хайпа, пишут 360tv.ru.

«А еще мы не Иран, чтобы 100 раз прерывать трансляцию из-за демонстрации женских коленей. Но депутату Лысакову нужен, конечно, Иран», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Депутат в свою очередь отметил, что действовал по просьбе своих коллег, которые попросили его сделать депутатский запрос по этому вопросу. Лысаков заявил, что будет ждать результатов проверки Генпрокуратуру и если будут выявлена «пропаганда нетрадиционных отношений», канал привлекут к ответственности.

На днях в эфире «Матч ТВ» случилась перепалка между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым. Комментатор спросил у звезды «Дома-2» перестали ли она пить коньяк по утрам. После этого многие зрители решили, что певица пришла на эфире в пьяном состоянии. Однако Канделаки на фоне разгорающегося скандала предупредила, что может привлечь к ответственности за распространение ложной информации.

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канделаки матч тв
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