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Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы российской сборной на Евро-2020

Евро 2020
Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы российской сборной на Евро-2020
vk.com  /  UFC

Москва, 17 июня. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил сборную России, представляющую страну на чемпионате Европы по футболу.

По словам завершившего карьеру бойца MMA, у него есть друзья в нынешней национальной команде, поэтому критиковать сборную он не собирается. Однако там нет лидера, а если и есть, то он не выполняет свои функции, отметил Нурмагомедов.

Экс-чемпион UFC оценил перспективы сборной на Евро-2020 и подчеркнул, что это не лучшая национальная команда за всю историю России. По мнению Нурмагомедова, лучшие сборные представляли страну в начале и середине двухтысячных годов.

«На данный момент идет спад, но такое бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России — выйти из группы», — сказал боец смешанных единоборств на пресс-конференции, посвященной турниру EFC 37.

Российская сборная провела два матча в рамках группового этапа Евро-2020. В игре с Бельгией россияне проиграли со счетом 3:0, а во встрече с финнами одержали победу со счетом 1:0. Лучшим игроком матча Россия — Финляндия признали отправившего мяч в ворота Алексея Миранчука.

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Все новости / Евро 2020 / Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы российской сборной на Евро-2020
футбол нурмагомедов сборная россии евро-2020
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