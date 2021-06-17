Экс-футболист Кирьяков назвал заслуженной победу сборной России в матче с финнами

Москва, 17 июня. Бывший российский футболист и тренер Сергей Кирьяков оценил игру сборной России по футболу в матче Евро-2020 со сборной Финляндии.

Соперник оказался довольно сильным, поэтому матч был сложный, считает Кирьяков. По его мнению, россиянам удалось собраться, несмотря на допущенные ошибки, и показать достойный результат.

«Если в общем суммировать, считаю, победа вполне заслужена», — поделился Кирьяков в беседе с «Радио 1».

Экс-футболист считает лучшими игроками сборной России в этом матче Алексея Миранчука, Артема Дзюбу, Александра Головина и Матвея Сафонова. Кирьяков надеется, что в следующем матче со сборной Дании, который станет для россиян решающим, наша команда будет выглядеть не менее достойно.

После двух матчей группового этапа чемпионата Европы россияне имеют в активе три очка. Наши футболисты проиграли Бельгии со счетом 0:3. Следующую встречу против Дании сборная России проведет 21 июня, в 22:00 по московскому времени.

Известный футболист и тренер Валерий Газзаев считает, что, несмотря сенсационный проигрыш датчан сборной Финляндии, задачу на выход из группы России это не облегчит. По мнению специалиста, датчане уступили в первом своем матче, потому что недооценили финнов.