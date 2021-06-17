Рябков указал на фундаментальную проблему Вашингтона в отношениях с Москвой

Москва, 17 июня. Соединенные Штаты систематически допускают одну и ту же ошибку в отношениях с Россией. Речь идет о голословных заявлениях американских властей в адрес РФ.

Об этом заявил заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат назвал подобные действия со стороны Вашингтона фундаментальной проблемой Правительства США. Такое поведение может затормозить нормализацию отношений между странами.

Бездоказательные заявления против России также легли в основу доклада за авторством главы евродипломатии Жозепа Борреля и Еврокомиссии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемость подобных выпадов.