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Доктор Комаровский рассказал об опасности известной пищевой добавки

Общество
Доктор Комаровский рассказал об опасности известной пищевой добавки
instagram.com  /  @doctor_komarovskiy

Москва, 17 июня. Лецитин, который является популярной пищевой добавкой, может негативно повлиять на здоровье некоторых людей, сообщил в Instagram врач Евгений Комаровский, передает портал lenta.ru.

Сегодня, 17 июня, телеведущий и врач Евгений Комаровский в личном блоге опубликовал пост, в котором ответил на вопрос одной из подписчиц. Поклонница поинтересовалась, как влияет употребление лецитина на здоровье человека. Доктор подробно объяснил, что данная пищевая добавка негативно влияет на организм некоторых людей.

«В процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В этом плане есть определенный риск передозировки», — написал Комаровский.

Он отметил, что исследований, доказывающих «огромную пользу лецитина», не существует. Подобных убедительных работ в Сети множество. Однако, по словам доктора, это всего лишь чистый бизнес, с помощью которого привлекают прибыль. Комаровский сообщил, что он, его семья и пациенты не употребляют данную пищевую добавку.

Ранее врач Комаровский рассказал о пользе дыхательных упражнений для организма. Он отметил, что дыхательная гимнастика поможет восстановиться после коронавируса. Также упражнения для легких полезны и при других заболеваниях.

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Все новости / Общество / Доктор Комаровский рассказал об опасности известной пищевой добавки
комаровский доктор
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