Жители Южного Судана пригрозили заблокировать добычу нефти

Мелут, 17 июня. Сотни протестующих из города Мелут на северо-востоке Южного Судана пригрозили остановить добычу нефти в регионе по причине того, что правительство и работающие на месторождениях компании игнорируют риски, связанные с загрязнением окружающих территорий.

Демонстранты жалуются, что неоднократно обращались к властям в Джубе, требуя их заставить предприятия соблюдать правила утилизации отходов, образующихся в процессе разведочных работ, однако ответа так и не получили. Местное население сталкивается с различными проблемами в сфере здравоохранения из-за загрязнения окружающей среды, в том числе с рождением больных детей, гибелью домашнего скота и появлением новых недугов, о которых люди не знали до открытия месторождений нефти в регионе.

Участники демонстраций не раз призывали правительство решать эти проблемы совместно с компаниями, работающими в штате Верхний Нил, но безуспешно. Зайдя в тупик в диалоге с местными и федеральными властями, протестующие не просят ничего, кроме прекращения операций по добыче нефти в регионе, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, а также окружающую среду.

В настоящий момент международными организациями проведены уже несколько исследований, по результатам которых нефтяные компании, работающие в Южном Судане, особенно в штатах Эль-Вахда и Верхний Нил, обвиняются в совершении множества нарушений, связанных с загрязнением окружающей среды, что привело к вспышке различных заболеваний в этих районах за последние несколько лет.