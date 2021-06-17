Аркаша Аксенов призвал подростков не рисковать жизнью ради просмотров в интернете

Санкт-Петербург, 17 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной проблемам детей-зацеперов, 11-летний Аркадий Аксенов, потерявший обе ноги из-за неудачного трюка, рассказал, что его сподвигло в злополучный зимний вечер прицепиться к поезду.

«Я попал под поезд 26 декабря. Произошло это из-за того, что мне захотелось как-то прославиться. Познакомился с плохими ребятами, они мне рассказали про такую возможность. В итоге поезд тряхнуло, я упал под колеса и стал инвалидом. Среди некоторых ребят это (цепляться за поезд. — Прим. ФАН) считается развлечением, и если ты этого не сделаешь, то тебя как-то унизят», — рассказал Аркадий.

Мама Аркаши Мария Петрова рассказала, что после падения под поезд парень пролежал там целый час в ожидании помощи. Ни хирурги, ни реаниматологи не смогли объяснить, как, пролежав столько времени, теряя кровь, он остался жив.

«Вот это «на слабо» не стоит ничего. Пока ты здоров и у тебя есть ноги, ты в любой момент можешь пойти погулять — сам. Тебе не нужна будет помощь родителей, чтобы они тебе помогали подняться и спуститься по ступенькам. Это того не стоит», — признался Аксенов.

Мария Петрова также добавила, что они писали благодарственное письмо в Минздрав и подстанцию скорой помощи на имена врачей, которые оказывали в тот день помощь Аркадию.

Ранее стало известно, что подростки-волонтеры в Тюмени присоединились к всероссийской акции «Добровольцы — детям» и начали помогать младшим землякам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.