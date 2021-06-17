Серуканов объяснил, почему Волков не снял Степанова с выборов в ГД вслед за Соболь

Бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией) Виталий Серуканов спрогнозировал поведение команды Алексея Навального на фоне отказа Любови Соболь от ведения депутатской кампании. Он считает, что весь оставшийся медиаактив структур оппозиционера будет брошен на Олега Степанова — человека, объявившего о намерении выдвинуться на выборы в Госдуму в апреле 2021 года.

Ранее стало известно, что Соболь объявила о прекращении кампании по выдвижению своей кандидатуры на выборы в Государственную думу. В социальных сетях соратница Навального написала, что отказ мотивирован признанием ФБК экстремистской организацией. Согласно законодательству РФ, это лишает ее возможности избираться в органы власти.

Директор фонда Иван Жданов объяснил действия Соболь «личным решением». По его словам, при этом в России еще «остались люди, которые продолжают гонку». В частности, речь шла об экс-координаторе московского штаба Навального2 (включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; является структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Олеге Степанове.

В беседе с корреспондентом ФАН Серуканов объяснил, каким будет дальнейшее поведение соратников Навального с оглядкой на амбиции Степанова. По его словам, последний остался в России по персональному решению Леонида Волкова.

«Степанов остался по решению Волкова. Олег Степанов — это такая шестерка Волкова, его единственный человек, оставшийся в России. Поэтому, конечно, Волков, чтобы освоить те бюджеты, которые ему выделяют западные фонды, сидя у себя в Литве, будет пытаться удержать Степанова подольше», — считает бывший юрист ФБК.

Часть команды Навального также намерена «держаться» за Степанова до самого последнего дня его «кампании». В то же время многие экс-соратники оппозиционера по фонду не верят в его потенциал, поскольку даже более «медийная» Соболь решила сдаться.

«Степанов, можно сказать, даже по меркам команды Навального — такое дно. Там, в ФБК, говорят, что Навальный Степанова не очень-то и жаловал. Он такой противоречивый человек. Но Волков своих тащит и не бросает. Но это все меркантильные причины: ему просто нужно осваивать бюджеты, на которых он сейчас сидит в Литве», — подытожил Серуканов.

Ранее ФАН сообщал, что Леонид Волков встретился с комитетом Сената США по международным отношениям в Вашингтоне. В экспертном сообществе допускали, что причина этого визита заключалась в стремлении получить финансирование.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга