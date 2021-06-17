Пассажиры самолета Минск — Тбилиси устроили драку на борту из-за оскорбления женщины

Тбилиси, 17 июня. Пьяный мужчина нахамил попутчице во время рейса аэробуса компании «Белавиа» и спровоцировал потасовку.

После нецензурного высказывания в адрес женщины бортпроводники отсадили гражданку подальше от дебошира. Однако находившиеся на борту пассажиры решили утихомирить хулигана и потребовать извинений для девушки.

Свидетели инцидента рассказали, что во время конфликта мужчины использовали нецензурную лексику, не стесняясь присутствия детей. После завершения полета спорщиков передали в руки правоохранителей. Стражи порядка позднее примут процессуальное решение в отношении задержанных.

Пассажирка рейса Москва — Симферополь ранее устроила скандал из-за действий ребенка. Тот долго пинал спинку ее кресла, чем сильно разозлил женщину.