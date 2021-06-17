Мишустин рассказал о расширении инвестиций в сельское хозяйство

Москва, 17 июня. Правительство РФ инициирует более сотни новых инвестпроектов в сельскохозяйственной отрасли.

Инновационный и способный соперничать с конкурентами на мировом уровне агропромышленный комплекс намереваются развивать в России. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в скором времени сектор получит около 100 новых инвестиционных инициатив. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр отметил, что в 2020 году правительство оказало поддержку порядка 5,5 тыс. проектов комплекса. Предполагается, что основная помощь в этом году будет направлена предприятиям-производителям молочной продукции, центрам селекции и семеноводства. Помимо этого, инвестиции будут привлекать к строительству хранилищ сельскохозяйственной продукции и льноперерабатывающих заводов.

Мишустин указал на положительную активность предпринимателей. Помощь фермерам-новичкам, по его словам, позволила в 2020 году создать 17 тыс. хозяйств и кооперативов на территории 72 субъектов.

Руководитель компании Rogers Holdings Джим Роджерс в ходе ПМЭФ-21 посоветовал инвесторам присмотреться к аграрному комплексу России, так как этот сектор, на его взгляд, может рекордно вырасти в этом году.