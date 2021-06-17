Дания открыла счет на второй минуте матча Евро-2020 с Бельгией

Копенгаген, 17 июня. Футболисты сборной Дании повели в счете на второй минуте матча группового этапа Евро-2020 с бельгийцами.

Матч сборных Дании и Бельгии, являющихся соперниками российской национальной команды по группе B, начался в Копенгагене. Счет в игре был открыт уже на второй минуте.

Форвард Юссуф Поульсен поразил ворота сборной Бельгии ударом в дальний нижний угол. Нападающий забил первый гол датской национальной команды на турнире.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В нем участвуют 24 национальные сборные, 16 из которых попадут в плей-офф.

Финал Евро-2020 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.