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Дания открыла счет на второй минуте матча Евро-2020 с Бельгией

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:13
Евро 2020
Дания открыла счет на второй минуте матча Евро-2020 с Бельгией
Global Look Press  /  Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de

Копенгаген, 17 июня. Футболисты сборной Дании повели в счете на второй минуте матча группового этапа Евро-2020 с бельгийцами.

Матч сборных Дании и Бельгии, являющихся соперниками российской национальной команды по группе B, начался в Копенгагене. Счет в игре был открыт уже на второй минуте.

Форвард Юссуф Поульсен поразил ворота сборной Бельгии ударом в дальний нижний угол. Нападающий забил первый гол датской национальной команды на турнире.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В нем участвуют 24 национальные сборные, 16 из которых попадут в плей-офф.

Финал Евро-2020 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Все новости / Евро 2020 / Дания открыла счет на второй минуте матча Евро-2020 с Бельгией
футбол бельгия дания евро-2020
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