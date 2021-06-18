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Троицкая суббота 2021: традиции поминовения, суеверия, что нельзя делать 19 июня

Общество
Троицкая суббота 2021: традиции поминовения, суеверия, что нельзя делать 19 июня
Федеральное агентство новостей  / 

Троицкая родительская суббота в русской православной традиции считается главным поминальным днем в году. Троицкая суббота — это канун Троицы, одного из важнейших христианских праздников. В 2021 году Троица отмечается 20 июня, Троицкая суббота приходится на 19 июня. Подробнее об истории и традициях праздника Троицы, а также о народных приметах и гаданиях в этот период читайте в материале ФАН.

Традиции поминовения в Троицкую субботу

Троицкая суббота — это день, когда, согласно представлениям верующих, живые и умершие вместе вновь празднуют Воскресение Христово, которое является репетицией грядущего всеобщего воскрешения. Чтобы мертвые могли приобщиться к пасхальной радости, в преддверии Троицы у христиан принято молиться о спасении душ скончавшихся близких.

По русской традиции, которая имеет дохристианские корни, в Троицкую субботу (как правило, это начало настоящего лета) верующие после посещения храма идут на кладбища, обустраивают могилы и поминают близких. Могилы на Руси принято украшать березовыми ветвями, а также цветами. Кроме того, с дохристианских времен сохраняется традиция «кормления покойников» — после небольшой трапезы, которую устраивают прямо на кладбище, оставлять на могиле угощение и даже выпивку для умершего. Церковь этот обычай не одобряет, считая его языческим, и рекомендует проводить поминальную трапезу дома.

Согласно суеверию, оставленные на могиле лакомства прохожий может съесть, но за кладбищенскую ограду ни в коем случае ничего уносить нельзя, иначе обиженные «покойники» пойдут за человеком, и тут уж добра не жди.

Троицкая суббота 2021: традиции поминовения, суеверия, что нельзя делать 19 июня
Федеральное агентство новостей  / 

Что нельзя делать 19 июня

Согласно народной традиции, в Троицкую субботу нельзя поминать умерших дурным словом или даже плохо о них думать, иначе покойники обидятся и могут отомстить. Не принято злоупотреблять алкоголем ни на кладбище, ни дома во время поминальной трапезы.

На Руси существовало суеверие, что Троицкая суббота и Троица — это время разгула русалок, поэтому в начале июня еще не купались: дескать, водная нечисть на дно утянет. Также запрещалось вообще приближаться к открытой воде и ходить в лес, поскольку русалки, согласно поверью, в это время бродят по земле.

Подробнее о праздниках Троица и Духов день читайте в материале ФАН.

Троицкая суббота 2021: традиции поминовения, суеверия, что нельзя делать 19 июня
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Общество / Троицкая суббота 2021: традиции поминовения, суеверия, что нельзя делать 19 июня
суеверия троица троицкая суббота
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