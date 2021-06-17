Лидер ливийских «Братьев-мусульман» намерен баллотироваться на выборах

Триполи, 17 июня. Партия Справедливости и строительства (ПСС) — политическое крыло запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане» в Ливии — начала свою внеочередную трехдневную конференцию в столице, на которой состоится избрание нового руководства. Нынешний глава Мухаммад Саван решил оставить свой пост.

Близкие к организации источники посчитали это шагом к получению возможности баллотироваться на выборах в качестве независимого кандидата.

«Полагаю, что те десять лет, которые я провел во главе партии в крайне сложный для нее период, являются достойным опытом, призывающим меня начать новый этап в политической карьере», — заявил Саван в видеообращении, опубликованном на странице ПСС в Facebook.

Он подчеркнул, что не станет выдвигаться на пост лидера партии еще на один срок, оправдав это желанием открыть дорогу другим достойным претендентам.

Наблюдатели считают, что Саван таким образом решил не дожидаться вероятного поражения оказавшихся в политической и социальной изоляции «Братьев-мусульман» на парламентских выборах 24 декабря и выступить в качестве независимого кандидата от избирательного округа Мисурата, к которому он относится.

Таким образом, после попытки обновить внешний облик организации путем смены названия и слогана, пришла очередь ее политического крыла — Партии справедливости и строительства, которая меняет свое руководство. Аналитики объясняют данные события неспособностью «Братьев-мусульман» повлиять на решения в стране и добиться отсрочки выборов, а также крахом надежд ихванистов в Ливии и потерей ими доверия улицы.

Партия справедливости и строительства основана в марте 2012 года в качестве политического прикрытия для «Братьев-мусульман». С тех пор ее президентом оставался Мухаммад Саван. ПСС достаточно успешно показала себя после событий так называемой «арабской весны» на выборах в июне 2011 года, но тем не менее проиграла Альянсу национальных сил во главе с Махмудом Джибрилем. Затем члены организации возглавили переворот внутри Всеобщего национального конгресса (Учредительное собрание), захватив большинство независимых блоков.

После поражения на парламентских выборах в июне 2014 года «Братья-мусульмане» провели полевой переворот через коалицию «Рассвет Ливии», что в конечном итоге привело к расколу в стране. При поддержке региональных и международных организаций ихванисты приняли участие в конференции в марокканском Схирате, и Савана, несмотря на возражения различных сторон, пригласили подписать соглашение в декабре 2015 года.