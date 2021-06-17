Мишустин объяснил, как нарастить темпы вакцинации от коронавируса в РФ

Москва, 17 июня. Темпы вакцинации от COVID-19 в России необходимо ускорять, заявил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по коронавирусу.

Правительствам регионов стоит лучше информировать граждан об опасности коронавирусной инфекции. Эти действия позволят нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в городах страны, обратил внимание Мишустин.

Сделать прививку от коронавируса может сделать любой житель РФ с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. Правительство Москвы объявило процедуру обязательной для работников сферы услуг.