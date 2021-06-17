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Рябков: Россия и США продолжат отрабатывать вопрос обмена заключенными

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:13
Политика
Рябков: Россия и США продолжат отрабатывать вопрос обмена заключенными
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июня. Российские и американские власти находятся в контакте по вопросу обмена заключенными. Страны продолжат работу в этом направлении, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Вышеупомянутая тема не любит публичности и требует обсуждений за «закрытыми дверьми». В связи с этим вопрос обмена осужденными будет прорабатываться вне камер и журналистов, ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне в Женеве состоялся российско-американский саммит. В рамках встречи участники не сверяли списки заключенных, добавил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, дедлайна у этого вопроса нет.

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россия сша рябков
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