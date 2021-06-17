Захарова оценила прошедший саммит НАТО цитатой из стихотворения Лермонтова

Москва, 17 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Парус», комментируя саммит НАТО, прошедший в Брюсселе.
По ее словам, участники саммитов Альянса каждый год говорят об угрозах, однако в итоге их прогнозы не подтверждаются.
«Каждый раз читаешь эти документы НАТО, и все время приходят на ум великие строки: «А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой»», — отметила Захарова.
Дипломат добавила, что подобные итоги встречи лидеров стран Североатлантического альянса были вполне предсказуемы.
Ранее она также заявляла, что реакция НАТО на российское предложение о моратории на развертывание РСМД является абсурдной, так как в военном блоке данную инициативу назвали «не заслуживающей доверия».