Захарова оценила прошедший саммит НАТО цитатой из стихотворения Лермонтова

Москва, 17 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Парус», комментируя саммит НАТО, прошедший в Брюсселе.

По ее словам, участники саммитов Альянса каждый год говорят об угрозах, однако в итоге их прогнозы не подтверждаются.

«Каждый раз читаешь эти документы НАТО, и все время приходят на ум великие строки: «А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой»», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что подобные итоги встречи лидеров стран Североатлантического альянса были вполне предсказуемы.

Ранее она также заявляла, что реакция НАТО на российское предложение о моратории на развертывание РСМД является абсурдной, так как в военном блоке данную инициативу назвали «не заслуживающей доверия».