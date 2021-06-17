Певица Валерия появится в финальном сезоне сериала «Гранд»

Москва, 17 июня. Известная российская исполнительница Валерия сыграет камео в заключительном сезоне комедийного сериала «Гранд».

Премьера пятого сезона «Гранда» состоится 9 июля на цифровом видеосервисе Start. Зрителей ждут новые приключения героев Ксюши (Мила Сивацкая) и Юры (Александр Соколовский). Телешоу снималось не только в привычных локациях — роскошном отеле, но и на Мальдивах.

Поклонников удивит появление в сериале супруги продюсера Иосифа Пригожина. Создатели пока не раскрывают интригу, связанную с персонажем Валерии.

Ранее стала известна дата премьеры криминального сериала «Пробуждение» с актером Евгением Мироновым. Его герою придется раскрыть преступление, чтобы исправить собственные ошибки.