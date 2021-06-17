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В Киеве назвали истинную цель дамбы в Северо-Крымском канале

Политика
В Киеве назвали истинную цель дамбы в Северо-Крымском канале
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Киев, 17 июня. Дамба на Северо-Крымском канале не дает воде с украинских территорий поступать на полуостров Крым. Раньше канал обеспечивал 85% потребностей Крыма в пресной воде.

В Госводагентстве Украины однако утверждают, что главная задача дамбы вовсе не водная блокада Крыма, как можно было подумать, а обеспечение водой засушливых регионов Херсонской области и обеспечению нужны ирригационной системы. В ведомстве отметили, что протечек на дамбе во время последней инспекции не фиксировали, так что реконструкции сооружение пока не нуждается.

Глава республики Сергей Аксенов заявил в беседе с РИА Новости Крым, что вопрос дамбы его не беспокоит, потому что через год она рухнет сама по себе, ведь «на Украине ничего не держится больше года». Следует отметить, что с 2014 года, когда полуостров вышел из состава Украины, Украина планомерно отрезала Крым от водоснабжения, электричества и поставок. При этом западные партнеры Украины закрывали глаза на вероломство киевских властей по отношению к жителям своих бывших территорий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что блокада полуострова нарушает международные конвенции. Вопрос обеспечения Крыма водой взяла на себя Россия и прошлого года был запущен в реализацию проект водоснабжения до 2024 года, на который выделили 48 миллиардов рублей. План предусматривает ремонт сети водоснабжения, строительство новых опреснительных установок и водозаборных сооружений.

В Крыму уже были запущены в эксплуатацию Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский водозаборы. Добытая в них пресная вода поступает в Северо-Крымский канал, проходящий по территории республики, снабжая восточную часть полуострова.

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украина крым водная блокада
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