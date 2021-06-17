Начальник Госавтоинспекции в Дагестане предотвратил падение ребенка из окна

Махачкала, 17 июня. Начальник кизлярской Госавтоинспекции в Дагестане предотвратил падение годовалой девочки из окна четвертого этажа. Как сообщили ФАН в региональном МВД, полицейский случайно проходил мимо многоквартирного дома, когда заметил ребенка, стоящего на подоконнике.

В тот момент, когда сотрудник автоинспекции Игорь Филясов заметил в окне девочку, она уже успела сбросить москитную сетку. Именно звук от ее падения заставил мужчину посмотреть наверх. Он стремительно поднялся в квартиру, дверь в которую ему пришлось выбивать силой.

«Я услышал громкий звук и, обернувшись, понял, что на навес упала москитная сетка. Тогда в окне на 4 этаже я увидел совсем маленькую девочку, которая стояла на подоконнике. Я быстро побежал наверх и попытался войти в квартиру. Дверь была заперта, ее пришлось открыть силой», — передает ведомство слова Филясова.

Войдя в помещение, полицейский увидел мать ребенка, которая проснулась на громкие звуки от вскрытия двери. Осознав, что происходит, женщина молниеносно сняла девочку с подоконника. Позднее она рассказала, что ее супруг находился на работе, а она уснула, закончив все дела по дому. Женщина призналась, что ее дочь в свои 1,4 года очень шустрая и поэтому сама смогла забраться на подоконник.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские энергетики спасли жизнь трехлетнему мальчику, который оказался запертым в квартире на втором этаже и мог выпасть в открытое окно. Инцидент произошел в селе Терекли-Мектеб Ногайского района.