Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 19:51
19:51
Наука
Ученые из Новосибирска разработали установку для очистки питьевой воды
19:49
Интервью
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
19:49
Политика
Байден пошел против Госдепа и расстроил Украину
19:48
Политика
Астролог Зараев предсказал уход Байдена до конца 2022 года
19:47
Экономика
Представители ГК «Соллерс» объявили о смене названия на «Соллерс Авто»
19:45
Общество
Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину на мойке самообслуживания
19:44
Армия
Бронеавтомобили сопровождения «Напарник» поступят в российские войска в 2021 году
19:43
Политика
Лавров призвал главу британского МИД «разгрести завалы» в двусторонних отношениях
19:42
Политика
Политолог Сергей Маркелов рассказал о проколах Байдена в Женеве
19:40
Происшествия
Прокуратура начала активную борьбу с завышением цен на продукты
Все новости

Начальник Госавтоинспекции в Дагестане предотвратил падение ребенка из окна

Происшествия
Начальник Госавтоинспекции в Дагестане предотвратил падение ребенка из окна
pixabay.com  / 

Махачкала, 17 июня. Начальник кизлярской Госавтоинспекции в Дагестане предотвратил падение годовалой девочки из окна четвертого этажа. Как сообщили ФАН в региональном МВД, полицейский случайно проходил мимо многоквартирного дома, когда заметил ребенка, стоящего на подоконнике.

В тот момент, когда сотрудник автоинспекции Игорь Филясов заметил в окне девочку, она уже успела сбросить москитную сетку. Именно звук от ее падения заставил мужчину посмотреть наверх. Он стремительно поднялся в квартиру, дверь в которую ему пришлось выбивать силой.

«Я услышал громкий звук и, обернувшись, понял, что на навес упала москитная сетка. Тогда в окне на 4 этаже я увидел совсем маленькую девочку, которая стояла на подоконнике. Я быстро побежал наверх и попытался войти в квартиру. Дверь была заперта, ее пришлось открыть силой», — передает ведомство слова Филясова.

Войдя в помещение, полицейский увидел мать ребенка, которая проснулась на громкие звуки от вскрытия двери. Осознав, что происходит, женщина молниеносно сняла девочку с подоконника. Позднее она рассказала, что ее супруг находился на работе, а она уснула, закончив все дела по дому. Женщина призналась, что ее дочь в свои 1,4 года очень шустрая и поэтому сама смогла забраться на подоконник.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские энергетики спасли жизнь трехлетнему мальчику, который оказался запертым в квартире на втором этаже и мог выпасть в открытое окно. Инцидент произошел в селе Терекли-Мектеб Ногайского района.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Начальник Госавтоинспекции в Дагестане предотвратил падение ребенка из окна
россия дагестан просто герой полицейский спас ребенок в окне
Комментировать
Эксклюзив
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 232131 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 117010 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 100432 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70254 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69369 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru