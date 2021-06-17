Авиация КНР ответила на появление американского авианосца у своих границ

Проход американской авианосной ударной группы, возглавляемой кораблем CVN-76 Ronald Reagan, по акватории Восточно-Китайского моря с переходом в Южно-Китайское море, по мнению Пекина — не что иное, как намеренное провоцирование Поднебесной в попытках продемонстрировать военное превосходство США.
US Navy aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN-76) and cruiser USS Shiloh (CG-67) steam in formation with Singapore navy frigate RSS Intrepid (FFS-69) in the South China Sea on June 17.— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) June 17, 2021
???? @DVIDSHub pic.twitter.com/OoZ0awNUAF
В последние годы агрессивная риторика, звучащая со стороны Соединенных Штатов и ряда других западных держав в отношении растущего Китая, усиливается. Все активнее она подкрепляется наращиванием американского и европейского военного присутствия в зонах безусловного интереса Пекина. Это выражается в виде постоянного нахождения военно-морских судов в прилегающих к побережью Китая акваториях.
Американская ударная группа
Нужно понимать, что авианосная ударная или многоцелевая группы представляют собой серьезный инструмент современной войны, с которым нельзя не считаться.
Тот же CVN-76 Ronald Reagan имеет на борту порядка семидесяти летательных аппаратов, часть из которых может наносить удары ядерным оружием, а его нахождение в арсенале корабля вполне возможно.
Situasi Terkini Di Laut Malaya— Rhys Barzinni (@ellmart88) June 17, 2021
USS Ronald Reagan CVN-76
Carrier Strike Group 5, CSG 5 atau CARSTRKGRU 5, adalah Kumpulan Serangan Kapal Induk Tentera Laut Amerika yang ditugaskan di barisan hadapan Armada ke-7 dalam Armada Pasifik Amerika. pic.twitter.com/kGWseV498U
Кроме того, авианосец сопровождается мощнейшим эскортом, в составе которого два–три эсминца, ракетный крейсер, атомная подводная лодка, а также корабли и суда тылового обеспечения.
Атомные авианосцы, уходящие на базы после длительных походов у китайских берегов, сменяются корабельными группами, имеющими универсальный десантный корабль с несколькими эсминцами и крейсерами.
По боевым возможностям они не сильно уступают авианосным многоцелевым группам. Это особенно ясно, если учесть тот факт, что летчики палубной авиации ВМС США уже в достаточной мере освоили взлет и посадку новейших корабельных истребителей F-35 с борта универсальных десантных кораблей — эдаких небольших авианосцев.
Британская поддержка США
К тому же теперь еще и «британская королева» спешит на помощь американскому флоту, нервирующему Пекин: практически в кругосветное плавание пустился новейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth.
On Sunday, the ???????? #British aircraft carrier R08 Queen Elizabeth arrived at the ???????? #Italian port of Augusta in Sicily, where it will stop until Friday before continuing on to the Far East. pic.twitter.com/a6p9WHfuMK— GLOBAL NEWS NEXUS (@globalnwsnexus) June 16, 2021
На своем борту он имеет 24 истребителя F-35B, порядка девяти противолодочных вертолетов AgustaWestland AW101 (Merlin) и пяти — Merlin дальнего радиолокационного наблюдения.
Вместе с «Елизаветой» к китайским берегам направляются фрегаты F-78 Kent, F-238 Northumberland и F-239 Richmond, ракетные эсминцы D-34 Diamond и D-36 Defender, танкер А-136 Tibespring и вспомогательное судно A-387 Fort Victorio.
Кроме надводных кораблей вместе с авианосцем идет и атомная подводная лодка класса Astute.
????????HMS Artful is an Astute class nuclear submarine and recently visited Gibraltar.— EU Army Innovation Platform (@ArmyInnovaEU) June 16, 2021
????The Astute class are the largest, most advanced and most powerful attack submarines ever operated by the ???????? Royal Navy.
➡️https://t.co/Xk1OKdKd4U#RoyalNavy #UnitedKingdom #HMS pic.twitter.com/ubCcReqV6c
Но и это еще не все: вместе с британскими кораблями к дальним рубежам идут эсминец ВМС США DDG-68 The Sullivans и норвежский фрегат F-805 Evertsen.
И вся эта армада постоянно курсирует у китайских берегов, обосновывая свое присутствие «обеспечением свободы судоходства» и «защитой суверенного Тайваня».
Надо полагать, что Пекин озабочен этим обстоятельством, и со всем очевидным ростом своего военного могущества предпринимает все более решительные шаги на обуздание зарвавшихся «партнеров по политическому диалогу».
Ответная акция Китая
В частности, на днях китайские Военно-воздушные силы провели весьма показательную акцию, направив в районы, примыкающие к местам маневрирования американской авианосной ударной группы, свои боевые самолеты.
Нечто похожее ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже проводили и раньше, когда, например, зимой 2021 года, находящийся в непосредственной близости от Тайваня американский авианосец Theodore Roosevelt был подвергнут атаке со стороны китайской морской авиации.
Об этом в феврале писал The Wall Street Journal, авторы которого предположили, что произведенная имитация атаки вполне могла служить целям реальной боевой тренировки экипажей бомбардировщиков-ракетоносцев. Официальные ресурсы ВМС США тогда отрицали факт «контакта» с китайскими самолетами.
Commie-con! A line up of some of the most famous Chinese combat aircraft. From left to right: Shenyang J-11, Chengdu J-10, Shenyang J-8II, Shenyang J-8, Chengdu J-7, Shenyang J-6, Shenyang JJ-2. Front row: Xian JH-7A, Nanchang A5. Any favorites? ???????? #AvGeek #China #aviation pic.twitter.com/kMiUtJIOPK— Air Power (@RealAirPower1) May 7, 2021
Однако ранее ВВС НОАК не задействовали такие крупные воздушные силы, как 15 июня. В этот день «на удар по авианосцу» с аэродромов, находящихся на континентальной части Китая, в акваторию Южно-Китайского моря вылетели:
- шесть истребителей J-11 (аналог советского Су-27);
- 14 истребителей J-16 (оцениваются как аналоги Су-35);
- два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500;
- самолеты радиотехнической разведки и РЭБ на базе транспортника Y-8 (аналог советского Ан-12);
- четыре бомбардировщика-ракетоносца H-6.
Последние выступили в качестве главной ударной силы.
China’s strategic bomber with a range of 6000 km. Xian H-6#military pic.twitter.com/RCJhqdRGYB— Global Politics (@Geopol2030) May 16, 2021
Вся эта воздушная армада действовала по хорошо отработанному сценарию: истребители зачистили район, разведчики осуществили вскрытие авианосной ударной группы, а ракетоносцы вышли на «удар» — на этот раз тоже имитационный и совсем по другому месту, вдали от удивленного экипажа Ronald Reagan.
Но кто знает, когда Красный Дракон решится на настоящую войну? В техническом смысле флот КНР обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы гарантировать неприкосновенность своих сфер интересов.
В политическом плане даже то давление, которое сейчас осуществляют США и другие западные страны на Поднебесную, скорее всего, не сможет служить основанием для перехода в «горячую фазу», да и опыта проведения таких военно-морских операций у ВМС НОАК нет.
До 7 декабря 1941 года в США считали, что и у Японии никогда не поднимется рука на мощнейший в мире флот. Однако реальность оказалась другая.