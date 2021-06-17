Авиация КНР ответила на появление американского авианосца у своих границ

Проход американской авианосной ударной группы, возглавляемой кораблем CVN-76 Ronald Reagan, по акватории Восточно-Китайского моря с переходом в Южно-Китайское море, по мнению Пекина — не что иное, как намеренное провоцирование Поднебесной в попытках продемонстрировать военное превосходство США.

US Navy aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN-76) and cruiser USS Shiloh (CG-67) steam in formation with Singapore navy frigate RSS Intrepid (FFS-69) in the South China Sea on June 17.



???? @DVIDSHub pic.twitter.com/OoZ0awNUAF — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) June 17, 2021

В последние годы агрессивная риторика, звучащая со стороны Соединенных Штатов и ряда других западных держав в отношении растущего Китая, усиливается. Все активнее она подкрепляется наращиванием американского и европейского военного присутствия в зонах безусловного интереса Пекина. Это выражается в виде постоянного нахождения военно-морских судов в прилегающих к побережью Китая акваториях.

Американская ударная группа

Нужно понимать, что авианосная ударная или многоцелевая группы представляют собой серьезный инструмент современной войны, с которым нельзя не считаться.

Тот же CVN-76 Ronald Reagan имеет на борту порядка семидесяти летательных аппаратов, часть из которых может наносить удары ядерным оружием, а его нахождение в арсенале корабля вполне возможно.

Situasi Terkini Di Laut Malaya



USS Ronald Reagan CVN-76



Carrier Strike Group 5, CSG 5 atau CARSTRKGRU 5, adalah Kumpulan Serangan Kapal Induk Tentera Laut Amerika yang ditugaskan di barisan hadapan Armada ke-7 dalam Armada Pasifik Amerika. pic.twitter.com/kGWseV498U — Rhys Barzinni (@ellmart88) June 17, 2021

Кроме того, авианосец сопровождается мощнейшим эскортом, в составе которого два–три эсминца, ракетный крейсер, атомная подводная лодка, а также корабли и суда тылового обеспечения.

Атомные авианосцы, уходящие на базы после длительных походов у китайских берегов, сменяются корабельными группами, имеющими универсальный десантный корабль с несколькими эсминцами и крейсерами.

По боевым возможностям они не сильно уступают авианосным многоцелевым группам. Это особенно ясно, если учесть тот факт, что летчики палубной авиации ВМС США уже в достаточной мере освоили взлет и посадку новейших корабельных истребителей F-35 с борта универсальных десантных кораблей — эдаких небольших авианосцев.

Британская поддержка США

К тому же теперь еще и «британская королева» спешит на помощь американскому флоту, нервирующему Пекин: практически в кругосветное плавание пустился новейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth.

On Sunday, the ???????? #British aircraft carrier R08 Queen Elizabeth arrived at the ???????? #Italian port of Augusta in Sicily, where it will stop until Friday before continuing on to the Far East. pic.twitter.com/a6p9WHfuMK — GLOBAL NEWS NEXUS (@globalnwsnexus) June 16, 2021

На своем борту он имеет 24 истребителя F-35B, порядка девяти противолодочных вертолетов AgustaWestland AW101 (Merlin) и пяти — Merlin дальнего радиолокационного наблюдения.

Вместе с «Елизаветой» к китайским берегам направляются фрегаты F-78 Kent, F-238 Northumberland и F-239 Richmond, ракетные эсминцы D-34 Diamond и D-36 Defender, танкер А-136 Tibespring и вспомогательное судно A-387 Fort Victorio.

Кроме надводных кораблей вместе с авианосцем идет и атомная подводная лодка класса Astute.

????????HMS Artful is an Astute class nuclear submarine and recently visited Gibraltar.



????The Astute class are the largest, most advanced and most powerful attack submarines ever operated by the ???????? Royal Navy.



➡️https://t.co/Xk1OKdKd4U#RoyalNavy #UnitedKingdom #HMS pic.twitter.com/ubCcReqV6c — EU Army Innovation Platform (@ArmyInnovaEU) June 16, 2021

Но и это еще не все: вместе с британскими кораблями к дальним рубежам идут эсминец ВМС США DDG-68 The Sullivans и норвежский фрегат F-805 Evertsen.

И вся эта армада постоянно курсирует у китайских берегов, обосновывая свое присутствие «обеспечением свободы судоходства» и «защитой суверенного Тайваня».

Надо полагать, что Пекин озабочен этим обстоятельством, и со всем очевидным ростом своего военного могущества предпринимает все более решительные шаги на обуздание зарвавшихся «партнеров по политическому диалогу».

Ответная акция Китая

В частности, на днях китайские Военно-воздушные силы провели весьма показательную акцию, направив в районы, примыкающие к местам маневрирования американской авианосной ударной группы, свои боевые самолеты.

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Нечто похожее ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже проводили и раньше, когда, например, зимой 2021 года, находящийся в непосредственной близости от Тайваня американский авианосец Theodore Roosevelt был подвергнут атаке со стороны китайской морской авиации.

Об этом в феврале писал The Wall Street Journal, авторы которого предположили, что произведенная имитация атаки вполне могла служить целям реальной боевой тренировки экипажей бомбардировщиков-ракетоносцев. Официальные ресурсы ВМС США тогда отрицали факт «контакта» с китайскими самолетами.

Commie-con! A line up of some of the most famous Chinese combat aircraft. From left to right: Shenyang J-11, Chengdu J-10, Shenyang J-8II, Shenyang J-8, Chengdu J-7, Shenyang J-6, Shenyang JJ-2. Front row: Xian JH-7A, Nanchang A5. Any favorites? ???????? #AvGeek #China #aviation pic.twitter.com/kMiUtJIOPK — Air Power (@RealAirPower1) May 7, 2021

Однако ранее ВВС НОАК не задействовали такие крупные воздушные силы, как 15 июня. В этот день «на удар по авианосцу» с аэродромов, находящихся на континентальной части Китая, в акваторию Южно-Китайского моря вылетели:

шесть истребителей J-11 (аналог советского Су-27);

14 истребителей J-16 (оцениваются как аналоги Су-35);

два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500;

самолеты радиотехнической разведки и РЭБ на базе транспортника Y-8 (аналог советского Ан-12);

четыре бомбардировщика-ракетоносца H-6.

Последние выступили в качестве главной ударной силы.

China’s strategic bomber with a range of 6000 km. Xian H-6#military pic.twitter.com/RCJhqdRGYB — Global Politics (@Geopol2030) May 16, 2021

Вся эта воздушная армада действовала по хорошо отработанному сценарию: истребители зачистили район, разведчики осуществили вскрытие авианосной ударной группы, а ракетоносцы вышли на «удар» — на этот раз тоже имитационный и совсем по другому месту, вдали от удивленного экипажа Ronald Reagan.

Но кто знает, когда Красный Дракон решится на настоящую войну? В техническом смысле флот КНР обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы гарантировать неприкосновенность своих сфер интересов.

Федеральное агентство новостей /

В политическом плане даже то давление, которое сейчас осуществляют США и другие западные страны на Поднебесную, скорее всего, не сможет служить основанием для перехода в «горячую фазу», да и опыта проведения таких военно-морских операций у ВМС НОАК нет.

До 7 декабря 1941 года в США считали, что и у Японии никогда не поднимется рука на мощнейший в мире флот. Однако реальность оказалась другая.