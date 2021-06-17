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Авиация КНР ответила на появление американского авианосца у своих границ

Азия
Авиация КНР ответила на появление американского авианосца у своих границ
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Проход американской авианосной ударной группы, возглавляемой кораблем CVN-76 Ronald Reagan, по акватории Восточно-Китайского моря с переходом в Южно-Китайское море, по мнению Пекина — не что иное, как намеренное провоцирование Поднебесной в попытках продемонстрировать военное превосходство США.

В последние годы агрессивная риторика, звучащая со стороны Соединенных Штатов и ряда других западных держав в отношении растущего Китая, усиливается. Все активнее она подкрепляется наращиванием американского и европейского военного присутствия в зонах безусловного интереса Пекина. Это выражается в виде постоянного нахождения военно-морских судов в прилегающих к побережью Китая акваториях.

Американская ударная группа

Нужно понимать, что авианосная ударная или многоцелевая группы представляют собой серьезный инструмент современной войны, с которым нельзя не считаться.

Тот же CVN-76 Ronald Reagan имеет на борту порядка семидесяти летательных аппаратов, часть из которых может наносить удары ядерным оружием, а его нахождение в арсенале корабля вполне возможно.

Кроме того, авианосец сопровождается мощнейшим эскортом, в составе которого два–три эсминца, ракетный крейсер, атомная подводная лодка, а также корабли и суда тылового обеспечения.

Атомные авианосцы, уходящие на базы после длительных походов у китайских берегов, сменяются корабельными группами, имеющими универсальный десантный корабль с несколькими эсминцами и крейсерами.

По боевым возможностям они не сильно уступают авианосным многоцелевым группам. Это особенно ясно, если учесть тот факт, что летчики палубной авиации ВМС США уже в достаточной мере освоили взлет и посадку новейших корабельных истребителей F-35 с борта универсальных десантных кораблей — эдаких небольших авианосцев.

Британская поддержка США

К тому же теперь еще и «британская королева» спешит на помощь американскому флоту, нервирующему Пекин: практически в кругосветное плавание пустился новейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth.

На своем борту он имеет 24 истребителя F-35B, порядка девяти противолодочных вертолетов AgustaWestland AW101 (Merlin) и пяти — Merlin дальнего радиолокационного наблюдения.

Вместе с «Елизаветой» к китайским берегам направляются фрегаты F-78 Kent, F-238 Northumberland и F-239 Richmond, ракетные эсминцы D-34 Diamond и D-36 Defender, танкер А-136 Tibespring и вспомогательное судно A-387 Fort Victorio.

Кроме надводных кораблей вместе с авианосцем идет и атомная подводная лодка класса Astute.

Но и это еще не все: вместе с британскими кораблями к дальним рубежам идут эсминец ВМС США DDG-68 The Sullivans и норвежский фрегат F-805 Evertsen.

И вся эта армада постоянно курсирует у китайских берегов, обосновывая свое присутствие «обеспечением свободы судоходства» и «защитой суверенного Тайваня».

Надо полагать, что Пекин озабочен этим обстоятельством, и со всем очевидным ростом своего военного могущества предпринимает все более решительные шаги на обуздание зарвавшихся «партнеров по политическому диалогу».

Ответная акция Китая

В частности, на днях китайские Военно-воздушные силы провели весьма показательную акцию, направив в районы, примыкающие к местам маневрирования американской авианосной ударной группы, свои боевые самолеты.

Авиация КНР ответила на появление американского авианосца у своих границ
flickr.com  / CC BY-SA 3.0

Нечто похожее ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже проводили и раньше, когда, например, зимой 2021 года, находящийся в непосредственной близости от Тайваня американский авианосец Theodore Roosevelt был подвергнут атаке со стороны китайской морской авиации.

Об этом в феврале писал The Wall Street Journal, авторы которого предположили, что произведенная имитация атаки вполне могла служить целям реальной боевой тренировки экипажей бомбардировщиков-ракетоносцев. Официальные ресурсы ВМС США тогда отрицали факт «контакта» с китайскими самолетами.

Однако ранее ВВС НОАК не задействовали такие крупные воздушные силы, как 15 июня. В этот день «на удар по авианосцу» с аэродромов, находящихся на континентальной части Китая, в акваторию Южно-Китайского моря вылетели:

  • шесть истребителей J-11 (аналог советского Су-27);
  • 14 истребителей J-16 (оцениваются как аналоги Су-35);
  • два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500;
  • самолеты радиотехнической разведки и РЭБ на базе транспортника Y-8 (аналог советского Ан-12);
  • четыре бомбардировщика-ракетоносца H-6.

Последние выступили в качестве главной ударной силы.

Вся эта воздушная армада действовала по хорошо отработанному сценарию: истребители зачистили район, разведчики осуществили вскрытие авианосной ударной группы, а ракетоносцы вышли на «удар» — на этот раз тоже имитационный и совсем по другому месту, вдали от удивленного экипажа Ronald Reagan.

Но кто знает, когда Красный Дракон решится на настоящую войну? В техническом смысле флот КНР обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы гарантировать неприкосновенность своих сфер интересов.

Авиация КНР ответила на появление американского авианосца у своих границ
Федеральное агентство новостей  / 

В политическом плане даже то давление, которое сейчас осуществляют США и другие западные страны на Поднебесную, скорее всего, не сможет служить основанием для перехода в «горячую фазу», да и опыта проведения таких военно-морских операций у ВМС НОАК нет.

До 7 декабря 1941 года в США считали, что и у Японии никогда не поднимется рука на мощнейший в мире флот. Однако реальность оказалась другая.

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сша китай алексей суконкин
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