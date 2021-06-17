Франция пытается спасти Ливан от экономического кризиса

Париж, 17 июня. Франция инициировала проведение международной виртуальной конференции для помощи ливанской армии. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Париж предпринял ряд неудачных попыток сплотить и организовать политическое руководство Ливана для проведения реформ, чтобы разморозить иностранные финансовые активы в стране.

Теперь французское руководство стремится привлечь другие страны для оказания помощи ливанской армии, которая рассматривается как один из немногих институтов государства, способный объединить народ после раскола общества, произошедший в период гражданской войны 1975–1990 годов.

Целью грядущей конференции, в которой планируется участие России, США, Китая, стран Европы и Персидского залива, является сбор средств на закупку продовольствия, медикаментов, техники и топлива для вооруженных сил Ливана.

France seeks support to stop Lebanon army collapsing https://t.co/oMzQsMyEtj — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) June 17, 2021

В настоящее время Ливан находится в условиях усугубляющегося финансового, продовольственного и топливного кризиса, что приводит к росту протестных настроений у населения Республики. При этом сокращение военного бюджета сказалось и на довольствии военнослужащих, вынуждая их искать дополнительные рабочие места или увольняться со службы. Для решения этой проблемы главнокомандующий армией Ливана Джозеф Аун ранее посетил Париж, чтобы просить Францию о помощи.