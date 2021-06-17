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Франция пытается спасти Ливан от экономического кризиса

Ближний Восток
Франция пытается спасти Ливан от экономического кризиса
Global Look Press  /  PPI/Keystone Press Agency

Париж, 17 июня. Франция инициировала проведение международной виртуальной конференции для помощи ливанской армии. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Париж предпринял ряд неудачных попыток сплотить и организовать политическое руководство Ливана для проведения реформ, чтобы разморозить иностранные финансовые активы в стране.

Теперь французское руководство стремится привлечь другие страны для оказания помощи ливанской армии, которая рассматривается как один из немногих институтов государства, способный объединить народ после раскола общества, произошедший в период гражданской войны 1975–1990 годов.

Целью грядущей конференции, в которой планируется участие России, США, Китая, стран Европы и Персидского залива, является сбор средств на закупку продовольствия, медикаментов, техники и топлива для вооруженных сил Ливана.

В настоящее время Ливан находится в условиях усугубляющегося финансового, продовольственного и топливного кризиса, что приводит к росту протестных настроений у населения Республики. При этом сокращение военного бюджета сказалось и на довольствии военнослужащих, вынуждая их искать дополнительные рабочие места или увольняться со службы. Для решения этой проблемы главнокомандующий армией Ливана Джозеф Аун ранее посетил Париж, чтобы просить Францию о помощи.

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