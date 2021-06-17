Центристы Бразилии отказали в поддержке Болсонару и Луле на выборах в 2022 году

Бразилиа, 17 июня. Несколько центристских и правоцентристских партий Бразилии объявили, что не будут поддерживать ни Жаира Болсонару, ни Лулу да Силву на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает издание Globo.

Председатели Бразильской социал-демократической партии (PSDB), Демократов (DEM), Партии зеленых (PV), партий «Гражданство» (Cidadania) и «Мы можем» (Podemos) провели собрание для того, чтобы обсудить выдвижение кандидата от центристских партий на президентские выборы 2022 года в рамках поиска «третьего пути» для Бразилии.

Presidentes de PSDB, DEM, PV, Cidadania e Podemos se reuniram nesta quarta-feira para discutir uma candidatura de centro para aeleição presidencial de 2022, a chamada terceira via.https://t.co/Z4cKacwavi pic.twitter.com/A4446RIyeE — Portal Amazônida (@AmazonidaPortal) June 17, 2021

На заседании также присутствовали представители Бразильского демократического движения (MDB) и партии «Солидарность» (Solidariedade).

После заседания лидеры партий PSDB Бруну Араужу и Cidadania Роберту Фрейри сообщили о достижении консенсуса: они не будут поддерживать ни нынешнего президента Жаира Болсонару, ни бывшего главу государства Лулу да Силву.

«Бразильцы, которые выступают за поиск новой альтернативы, больше, чем тех, кто поддерживает Болсонару или Лулу. Но это молчаливое большинство, которое не участвует в протестах и манифестациях. Именно от этих бразильцев мы выступаем», — отметил Араужу.

Uma reunião sobre uma terceira via em 2022 rolou hoje em Brasília.



Representantes do DEM, PSDB, Cidadania, Podemos, PV, MDB, Solidariedade, PSL e o Mandetta.



Ninguém do NOVO, o partido do diálogo. O NOVO realmente quer tirar o Bolsopetismo do poder??? pic.twitter.com/OdFKhKHWU3 — Liberalminion????????????????☘️ (@Liberalminion21) June 16, 2021

Роберту Фрейре заявил, что во время собрания не обсуждались конкретные имена возможных кандидатов. Однако одним из организаторов этой встречи является бывший министр здравоохранения Луис Энрики Мандетта от DEM, который сообщал о своем намерении баллотироваться в президенты.

Председатель DEM Антониу Карлус Нету считается одним из сторонников переизбрания Жаира Болсонару, что он неоднократно отрицал. По словам Мандетты, на собрании Нету обещал, что не будет поддерживать Болсонару в 2022 году. Представитель MDB Эркулану Пассус заявил, что основной целью партий является назначение к концу года одного кандидата для его выдвижения на пост президента.