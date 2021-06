Центристы Бразилии отказали в поддержке Болсонару и Луле на выборах в 2022 году

Бразилиа, 17 июня. Несколько центристских и правоцентристских партий Бразилии объявили, что не будут поддерживать ни Жаира Болсонару, ни Лулу да Силву на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает издание Globo.

Председатели Бразильской социал-демократической партии (PSDB), Демократов (DEM), Партии зеленых (PV), партий «Гражданство» (Cidadania) и «Мы можем» (Podemos) провели собрание для того, чтобы обсудить выдвижение кандидата от центристских партий на президентские выборы 2022 года в рамках поиска «третьего пути» для Бразилии.

На заседании также присутствовали представители Бразильского демократического движения (MDB) и партии «Солидарность» (Solidariedade).

После заседания лидеры партий PSDB Бруну Араужу и Cidadania Роберту Фрейри сообщили о достижении консенсуса: они не будут поддерживать ни нынешнего президента Жаира Болсонару, ни бывшего главу государства Лулу да Силву.

Uma reunião sobre uma terceira via em 2022 rolou hoje em Brasília.



Representantes do DEM, PSDB, Cidadania, Podemos, PV, MDB, Solidariedade, PSL e o Mandetta.



Ninguém do NOVO, o partido do diálogo. O NOVO realmente quer tirar o Bolsopetismo do poder??? pic.twitter.com/OdFKhKHWU3