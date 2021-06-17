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Центристы Бразилии отказали в поддержке Болсонару и Луле на выборах в 2022 году

Латинская Америка
Центристы Бразилии отказали в поддержке Болсонару и Луле на выборах в 2022 году
Prt Scr twitter.com  /  @Liberalminion21

Бразилиа, 17 июня. Несколько центристских и правоцентристских партий Бразилии объявили, что не будут поддерживать ни Жаира Болсонару, ни Лулу да Силву на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает издание Globo.

Председатели Бразильской социал-демократической партии (PSDB), Демократов (DEM), Партии зеленых (PV), партий «Гражданство» (Cidadania) и «Мы можем» (Podemos) провели собрание для того, чтобы обсудить выдвижение кандидата от центристских партий на президентские выборы 2022 года в рамках поиска «третьего пути» для Бразилии.

На заседании также присутствовали представители Бразильского демократического движения (MDB) и партии «Солидарность» (Solidariedade).

После заседания лидеры партий PSDB Бруну Араужу и Cidadania Роберту Фрейри сообщили о достижении консенсуса: они не будут поддерживать ни нынешнего президента Жаира Болсонару, ни бывшего главу государства Лулу да Силву.

«Бразильцы, которые выступают за поиск новой альтернативы, больше, чем тех, кто поддерживает Болсонару или Лулу. Но это молчаливое большинство, которое не участвует в протестах и манифестациях. Именно от этих бразильцев мы выступаем», — отметил Араужу.

Роберту Фрейре заявил, что во время собрания не обсуждались конкретные имена возможных кандидатов. Однако одним из организаторов этой встречи является бывший министр здравоохранения Луис Энрики Мандетта от DEM, который сообщал о своем намерении баллотироваться в президенты.

Председатель DEM Антониу Карлус Нету считается одним из сторонников переизбрания Жаира Болсонару, что он неоднократно отрицал. По словам Мандетты, на собрании Нету обещал, что не будет поддерживать Болсонару в 2022 году. Представитель MDB Эркулану Пассус заявил, что основной целью партий является назначение к концу года одного кандидата для его выдвижения на пост президента.

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