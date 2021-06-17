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Минздрав РФ заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:00
Общество
Минздрав РФ заявил о снижении заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 17 июня. Количество случаев коронавируса среди пожилых людей в России сократилось, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Акцент на вакцинации граждан старше 60 лет дал положительный результат. Количество больных COVID-19 старшей возрастной группы значительно уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом, рассказал глава Минздрава РФ на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Прививочная кампания является главным способом борьбы с пандемией COVID-19. Власти Москвы, Подмосковья и Сахалина приняли решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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пожилые мурашко коронавирус
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