Встреча Путина и Байдена спровоцировала дальнейшее ослабление доллара

Москва, 17 июня. Финансовые эксперты проанализировали изменения позиций доллара после саммита двух президентов.

Глобальные рынки положительно отреагировали на то, что главы США и РФ наконец встретились. По итогам мероприятия рубль начал уверенное укрепление вместе с индексами биржевых площадок.

Многие эксперты ожидают, что рубль ближе к концу 2021 года выйдет на совершенно новые уровни, а американская валюта будет продолжать курсировать вниз. «Лайф» пишет, чем может обернуться саммит Путина и Байдена в дальнейшем.

Доллар ведет себя нетипично. Он резко поднялся в конце марта, однако впоследствии начал постоянно ослабевать. При достижении долларом точки у 78 рублей некоторые специалисты предрекали рост за 80 единиц и дальше, но этого не случилось. Саммит завершился, рынок немного стабилизировался. Инвестстратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что отечественные активы вышли на «умеренно позитивные» результаты благодаря встрече в Женеве.

Другой эксперт, глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев фиксирует: рубль стал расти сразу после окончания встречи и последующей конференции, а доллар опустился до 71,5 рубля. Представитель проекта Humanity Андрей Лобода ожидает, что такими темпами доллар уйдет в коридор от 68 до 70 рублей. Как считает аналитик, без санкций и коронавируса за валюту США давали бы только 45-47 рублей.

Примечательно, что многие пользователи интернета единогласны в том, что США постепенно теряют позиции и их валюта начинает слабеть.