Новосибирские хирурги спасли ногу 53-летней пациентке с помощью титанового имплантата

Новосибирск, 17 июня. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина смогли сохранить женщине ногу, установив созданный на 3D-принтере титановый имплантат.

На первичный прием к онкологу 53-летняя пациентка пришла с болью в левой голени, обследование выявило новообразование в большеберцовой кости. После биопсии стало понятно, что опухоль злокачественная, и женщине нужна операция по удалению фрагмента кости с одновременной реконструкцией.

«Особенность этого случая в том, что у пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Это обстоятельство предопределило возможность сохранить сустав, что более выгодно для восстановления функции конечности», — рассказал руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии клиники Александр Жеравин.

Поскольку серийные конструкции для эндопротезирования не подходили, специалисты НМИЦ им. Мешалкина совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модель. Имплантат изготавливали методом послойного лазерного спекания с применением титанового порошка. Производство заняло около полутора недель.

Операция прошла успешно, двигательная функция ноги была сохранена. На пятые сутки после вмешательства женщина начала самостоятельно передвигаться и на сегодняшний день абсолютно восстановилась.

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