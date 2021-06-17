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Новосибирские хирурги спасли ногу 53-летней пациентке с помощью титанового имплантата

  /   Обновлено: 17 июня 2021 18:55
Общество
Новосибирские хирурги спасли ногу 53-летней пациентке с помощью титанового имплантата
pixabay.com

Новосибирск, 17 июня. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина смогли сохранить женщине ногу, установив созданный на 3D-принтере титановый имплантат.

На первичный прием к онкологу 53-летняя пациентка пришла с болью в левой голени, обследование выявило новообразование в большеберцовой кости. После биопсии стало понятно, что опухоль злокачественная, и женщине нужна операция по удалению фрагмента кости с одновременной реконструкцией.

«Особенность этого случая в том, что у пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Это обстоятельство предопределило возможность сохранить сустав, что более выгодно для восстановления функции конечности», — рассказал руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии клиники Александр Жеравин.

Поскольку серийные конструкции для эндопротезирования не подходили, специалисты НМИЦ им. Мешалкина совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модель. Имплантат изготавливали методом послойного лазерного спекания с применением титанового порошка. Производство заняло около полутора недель.

Операция прошла успешно, двигательная функция ноги была сохранена. На пятые сутки после вмешательства женщина начала самостоятельно передвигаться и на сегодняшний день абсолютно восстановилась.

Хирурги из Астрахани смогли спасти руку 12-летнему мальчику, получившему многочисленные травмы кисти в результате взрыва петарды. Сложнейшая операция на кисти длилась три часа и, по словам врачей, подарила ребенку шансы на восстановление двигательной функции.

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новосибирск хорошие новости россии титановый имплантат
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