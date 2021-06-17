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Кедми: Путин встречей с Байденом снизил до нуля риски войны между Россией и НАТО

Политика
Кедми: Путин встречей с Байденом снизил до нуля риски войны между Россией и НАТО
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 июня. Риски вооруженного противостояния между Россией и странами НАТО и так были невелики, но после встречи Путина и Байдена снизились до нуля, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Медиапространство в последнее время наполнено различными материалами, где говорится о рисках начала масштабного вооруженного конфликта между Североатлантическим альянсом и РФ, что особенно остро выглядит на фоне сильно ухудшившихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако 16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден провели встречу в Женеве, на которую многие эксперты возлагали большие надежды из-за возможной разрядки обстановки между мировыми державами.

Журналист Федерального агентства новостей в ходе пресс-конференции, организованной «Общественной службой новостей», решил поинтересоваться у экспертов, поспособствовал ли этот саммит уменьшению рисков начала большой войны между НАТО и Россией. На вопрос ответил политолог из Израиля Яков Кедми, который подчеркнул, что этих рисков не было и раньше.

Североатлантический альянс без США не является боеспособным блоком, объяснил эксперт. Тем не менее Вашингтон и сам пока не готов развязать с Москвой войну, ввиду чего американцы всеми силами стараются избежать подобного сценария. По мнению Кедми, Альянс мог бы предпринять какую-нибудь провокацию против России с участием Украины, однако российские власти бы не отреагировали на нее. Теперь же, после встречи Путина и Байдена, и так почти нулевая вероятность глобального конфликта стала еще меньше, уверен политолог.

«Этот саммит, как и предыдущая встреча Байдена с руководством НАТО, еще больше уменьшил шансы на войну между НАТО и Россией. Война может быть только между РФ и США. То, что при этом НАТО и часть стран НАТО будут уничтожены – это будет побочный результат этой войны, если она произойдет», — констатировал Кедми.

Ранее российский блогер, притворившись жителем Киева, задал в соцсетях вопрос украинцам, что они думают о прошедшем саммите Путина и Байдена. Граждане Украины отметили, что американский лидер явно оказался в позиции проигравшего, так как президент РФ продемонстрировал большую уверенность в себе.

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