Поведение в Литве солдат Бундесвера, чествовавших Гитлера, — это позор для Германии и повод извиниться. Об этом в интервью ФАН заявили экс-депутат Клайпеды Вячеслав Титов и немецкий политолог Александр Рар.

Европейские СМИ сообщили о срочном возвращении на родину немецких солдат, которые находились в Вильнюсе в составе НАТО для «защиты Литвы путем сдерживания России». Вывод подразделения связан с громким скандалом: представители мотопехотного взвода устроили пьяный дебош в одном из отелей города Рукла, пели нацистские песни, выкрикивали антисемитские лозунги и подвергли сексуальному насилию сослуживца афганского происхождения. Персонал отеля вызвал полицию.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в Германии будет проведено расследование по этому поводу. Она написала в Twitter, что действия солдат НАТО нанесли ущерб репутации Бундесвера и стране в целом, виновные будут наказаны.

Бывший депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов назвал известие о высылке немцев из Литвы хорошей новостью.

«Я считаю, что иностранным войскам нечего делать в Литве. Это хорошая новость. Поверьте, подобное происходит нечасто. Иностранные солдаты, расположенные здесь, забывают об элементарных приличиях и ведут себя как хамы!» — заметил политик.

Титов напомнил, что до прихода вместе с НАТО немецкие войска уже были в Прибалтике — во времена Великой Отечественной войны. То, что военнослужащие ФРГ сейчас распевают песни о Гитлере, по мнению политика, говорит о том, что представители немецкой армии совсем не извлекли уроков из истории.

«Конституция Литвы запрещает нахождение иностранного военного контингента на территории республики. Базы НАТО здесь размещены незаконно — закон трактует это однозначно. Кроме того, ни англичане, ни немцы дома не ведут себя так безобразно, как в Прибалтике. Они, очевидно, привыкли, что в «колониальной стране» им можно все», — пожаловался житель Литвы.

Экс-депутат считает, что правительства прибалтийских республик закрывают глаза на бесчинства, которые в их странах творят «защитники» из НАТО. Для местных правоохранительных органов и тем более судебной системы солдаты Альянса недосягаемы. Их действия абсолютно безнаказанны, и все это знают.

Титов добавил, что вряд ли что-то изменится даже после скандала. Литва, Латвия и Эстония — сателлиты США: ни требовать, ни призывать к порядку руководителей НАТО местные власти не могут.

Отметим, что Вячеслав Титов был лишен мандата депутата городского совета Клайпеды после возбуждения прокуратурой Литвы уголовного дела за то, что назвал «лесных братьев» нацистскими преступниками. Политик был оштрафован на 10 тысяч евро за «публичное обнародование ложных вымыслов, способных подорвать почтение памяти партизан Литвы (нацистской группировки «Лесные братья»), а также за публичное грубое уничижение геноцида СССР, который осуществлялся на территории Литовской Республики».

По свидетельству профессиональных юристов, решение суда было неправомерным и политизированным.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Резко осудил опозорившихся солдат из Германии и директор Центра имени Бертольда Бейца при Совете по внешней политике ФРГ Александр Рар.

«Это позор для Германии! Надо стыдиться и извиняться! Это произошло спустя 80 лет после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. После миллионов жертв, которые принесла та война… Немыслимо!» — признался политолог.

Он обратил внимание, что на территорию Литвы в составе НАТО из Германии направили не каких-то дурачков, а элитных военнослужащих. Это профессиональная армия, и ее представители должны понести ответственность за свои поступки.

«Я надеюсь, что они были просто смертельно пьяны и что эта дикая выходка — не их убеждения. Но откуда они знакомы с репертуаром гитлеровских песен? В немецких школах им не учат, поверьте!» — посетовал житель ФРГ.

Рар подчеркнул, что политики и военные должны принести извинения за скандал. Утверждения со стороны Альянса о том, что «НАТО защищает свободы», и песни Третьего рейха, по словам политолога, несовместимы.