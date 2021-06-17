Цех птицефабрики загорелся в Челябинской области

Челябинск, 17 июня. Цех птицефабрики «Равис» загорелся в Сосновском районе Челябинской области. Предполагается, что пожар начался из-за удара молнии в здание.

Сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших пока не поступало.

Работникам удалось эвакуироваться из горящего помещения самостоятельно, сообщили ФАН в главном управлении МЧС по Челябинской области. Площадь возгорания устанавливается.

Накануне на территории была гроза с сильными порывами ветра, которые, вероятно, способствовали быстрому распространению огня.