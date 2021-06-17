«Это была игра биополей»: Онищенко объяснил, за счет чего Путин переиграл Байдена

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о своих впечатлениях от встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Ранее Онищенко в авторской колонке для ФАН поделился ожиданиями от саммита Россия — США.
Партитура сыграна полностью. Колонка Геннадия Онищенко
Как мы и предполагали, на встрече президентов России и США никаких формализованных решений в виде подписания каких-то совместных документов не было, но это и не предполагалось. То, что даже не был полностью исчерпан лимит времени, отведенного на переговоры в узком составе, я отношу на счет недостаточно хорошей физической формы господина Байдена.
Все уже оценили протокольную фотографию, сделанную на вилле Ла-Гранж во время встречи президентов. То, что мы увидели, — это классика. Байден сидит нога на ногу, руки сжаты в кулаки — знак, что он закрыт и не вполне уверен в себе. Поза Владимира Владимировича — наоборот — раскованная. Это знак спокойствия и уверенности в себе.
В напряженность, которая витала в некоторые моменты саммита, небольшую разрядку внесла «свалка» американских журналистов перед виллой, в которой проходили переговоры. Это стало своего рода изюминкой.
Что касается содержательной части переговоров, то полная информация об этом по понятным причинам не обнародована. Но тут, на мой взгляд, главное было в другом: не «что», а «как».
Два руководителя двух великих держав встретились, чтобы понять, как им воспринимать друг друга. Это не была попытка выработать по всем вопросам единую позицию, хотя первый результат уже достигнут: диппредставительства обеих стран возобновят работу в нормальном режиме: посол России вернется в Вашингтон, а посол США — в Москву.
По сути, это была не игра мускулов, а психологическая игра, игра биополей, тест на умение владеть собой. В этой игре преимущество Владимира Владимировича, на мой взгляд, было очевидным, хотя Байден ни разу не вышел за рамки протокола и не позволил себе никаких срывов, как многие опасались. Отмечу, Владимир Владимирович уже высказался о Байдене с полным уважением.
Так что задача, которая была поставлена перед саммитом, выполнена.
То, какие вопросы западные журналисты задавали Путину, еще раз подтверждает мое предположение, которое я высказывал ранее. Никаких сомнений, что этому «мальчику» — журналисту NBC Киру Симмонсу, — который в преддверии саммита брал интервью у нашего президента, провокационные вопросы готовили всем миром. Но вывести из себя российского лидера никому не удалось. Как и во время того интервью, так и на пресс-конференции по итогам саммита Владимир Владимирович продемонстрировал беспримерную выдержку, показал отличное владение материалом. Отмечу, в отличие от нашего президента, господин Байден после встречи отвечал только на заранее согласованные вопросы.
Подведем итог. Чтобы показать, что Россия и США — две великие державы — вполне осознают степень своей ответственности за судьбы мира, президентам двух стран, без сомнения, стоило встретиться в Женеве.
Так что партитура сыграна полностью. При этом преимущество Владимира Владимировича несомненно. Психологически мы выиграли, посмотрим, какой урок из этого извлекут американцы. В любом случае эта встреча — хороший задел для дальнейшей работы над разрешением непростых проблем, существующих в отношениях между нашими странами.