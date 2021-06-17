«Это была игра биополей»: Онищенко объяснил, за счет чего Путин переиграл Байдена

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о своих впечатлениях от встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Ранее Онищенко в авторской колонке для ФАН поделился ожиданиями от саммита Россия — США.

Партитура сыграна полностью. Колонка Геннадия Онищенко

Как мы и предполагали, на встрече президентов России и США никаких формализованных решений в виде подписания каких-то совместных документов не было, но это и не предполагалось. То, что даже не был полностью исчерпан лимит времени, отведенного на переговоры в узком составе, я отношу на счет недостаточно хорошей физической формы господина Байдена.

Все уже оценили протокольную фотографию, сделанную на вилле Ла-Гранж во время встречи президентов. То, что мы увидели, — это классика. Байден сидит нога на ногу, руки сжаты в кулаки — знак, что он закрыт и не вполне уверен в себе. Поза Владимира Владимировича — наоборот — раскованная. Это знак спокойствия и уверенности в себе.

В напряженность, которая витала в некоторые моменты саммита, небольшую разрядку внесла «свалка» американских журналистов перед виллой, в которой проходили переговоры. Это стало своего рода изюминкой.

Что касается содержательной части переговоров, то полная информация об этом по понятным причинам не обнародована. Но тут, на мой взгляд, главное было в другом: не «что», а «как».

kremlin.ru / Администрация президента России

Два руководителя двух великих держав встретились, чтобы понять, как им воспринимать друг друга. Это не была попытка выработать по всем вопросам единую позицию, хотя первый результат уже достигнут: диппредставительства обеих стран возобновят работу в нормальном режиме: посол России вернется в Вашингтон, а посол США — в Москву.

По сути, это была не игра мускулов, а психологическая игра, игра биополей, тест на умение владеть собой. В этой игре преимущество Владимира Владимировича, на мой взгляд, было очевидным, хотя Байден ни разу не вышел за рамки протокола и не позволил себе никаких срывов, как многие опасались. Отмечу, Владимир Владимирович уже высказался о Байдене с полным уважением.

kremlin.ru / Администрация президента России

Так что задача, которая была поставлена перед саммитом, выполнена.

То, какие вопросы западные журналисты задавали Путину, еще раз подтверждает мое предположение, которое я высказывал ранее. Никаких сомнений, что этому «мальчику» — журналисту NBC Киру Симмонсу, — который в преддверии саммита брал интервью у нашего президента, провокационные вопросы готовили всем миром. Но вывести из себя российского лидера никому не удалось. Как и во время того интервью, так и на пресс-конференции по итогам саммита Владимир Владимирович продемонстрировал беспримерную выдержку, показал отличное владение материалом. Отмечу, в отличие от нашего президента, господин Байден после встречи отвечал только на заранее согласованные вопросы.

Подведем итог. Чтобы показать, что Россия и США — две великие державы — вполне осознают степень своей ответственности за судьбы мира, президентам двух стран, без сомнения, стоило встретиться в Женеве.

Так что партитура сыграна полностью. При этом преимущество Владимира Владимировича несомненно. Психологически мы выиграли, посмотрим, какой урок из этого извлекут американцы. В любом случае эта встреча — хороший задел для дальнейшей работы над разрешением непростых проблем, существующих в отношениях между нашими странами.