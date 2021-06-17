В последнее время все большую популярность набирают мойки самообслуживания. Мы поговорили с опытным автопутешественником Юрием Капштыком и выяснили, в чем сильные и слабые стороны этого сервиса, как пользоваться мойкой самообслуживания и на чем можно сэкономить.

фото из личного архива Юрия Капштыка /

В чем преимущество моек самообслуживания перед обычными мойками?

В европейских странах данная услуга существует достаточно давно и пользуется большим спросом. Отечественные автолюбители также получили возможность самостоятельно помыть машину в комфортных условиях. А ведь еще совсем недавно искупать «железного коня» своими силами можно было либо на даче, либо во дворе при помощи ведра и губки, что вообще-то не совсем законно.

К счастью, за последние пару лет ситуация поменялась в лучшую сторону, теперь практически в каждом районе имеется пункт, где можно привести в порядок автомобиль своими силами за вполне разумные деньги. Кстати, и грязных машин на улицах города за это время поубавилось.

Разумеется, обычные автомойки никто не отменял, но клиентов у них стало заметно меньше.

В чем же плюсы «самодеятельности»?

Цена. Юрий Капштык рассказывает, что главное конкурентное преимущество моек самообслуживания состоит в значительно более низкой стоимости услуги. Буквально за 50-100 рублей при экономном подходе человек получает возможность быстро сполоснуть свой автомобиль от пыли и ехать дальше на чистой машине.

«Я когда-то даже видел такой пример, — делится воспоминаниями наш эксперт. — Человек заехал, заплатил 20 рублей, включил подачу воды и под напором просто помыл стекла и фары, потому что была дождливая погода. Этого вполне хватило, чтобы обеспечить себе обзорность, а значит, и безопасность. Плюс это заняло буквально три минуты, а конечный результат водителя вполне устроил».

Полный контроль за процессом. Насколько чистой выйдет ваша «ласточка» из обычной автомойки, целиком и полностью зависит от честности и педантичности мойщиков, также от качества работы и исправности оборудования, если речь идет не о ручной, а об автоматической мойке. Во втором случае система сама выдает нужное количество моющего средства и регулирует время простоя под пеной, а также силу оказываемого давления при ополаскивании и сушке воздухом.

«Что касается ручной мойки самообслуживания. Сюда человек приезжает, вносит деньги и машину моет так, как он сам считает необходимым, — объясняет Юрий Капштык. — Здесь все на совести самого автовладельца — количество активной пены и продолжительность ее воздействия, качество ополаскивания, сушка».

Время. Мойка самообслуживания дает прекрасную возможность помыть машину самостоятельно тогда, когда это удобно.

«Самое главное достоинство, на мой взгляд, — говорит наш эксперт, — заключается в выборе времени мойки. Люди могут приехать как рано утром, так и днем или даже глубокой ночью. То есть когда человеку удобно, ведь не все классические автомойки работают в круглосуточном режиме».

При всех видимых преимуществах есть у моек самообслуживания и свои недостатки. К главным минусам сервиса пользователи относят:

Собственно отсутствие сервиса как такового, поскольку при таком способе все придется делать и контролировать самому. С непривычки процесс может затянуться, а поскольку время — деньги в самом прямом смысле этого слова, новичкам порой приходится платить за собственноручную мойку едва ли не больше, чем за обычную. Впрочем, приноровиться не составит труда, через некоторое время экономия будет стоить того, чтобы немного потрудиться.

Вероятность испачкать или намочить одежду довольно высока, поэтому заскочить на мойку после важных переговоров, не сменив деловой костюм на спортивный, вряд ли получится.

Наступление холодов сильно осложняет процесс. Во-первых, находиться во влажной одежде при низких температурах — удовольствие ниже среднего, а во-вторых, шампунь и, понятное дело, вода быстро замерзают, поэтому в морозы лучше отдавать предпочтение традиционным автомойкам, оставив режим экономии для более теплой погоды.

Владельцы моек самообслуживания тоже не прочь сэкономить. С этой целью частенько разбавляют моющие средства— вместо густого слоя активной пены автолюбитель с недоумением обнаруживает жалкие брызги, которые не позволяют как следует удалить все загрязнения.

Федеральное агентство новостей /

Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания: пошаговая инструкция

Алгоритм здесь максимально простой: заехал в бокс, внес деньги, ополоснул из пистолета под давлением, нанес пену, подождал, смыл, при желании нанес воск, высушил, поехал дальше довольный и счастливый на сияющем авто. Казалось бы, что может быть проще? Однако у каждого из этих нехитрых этапов есть свои нюансы. Будем разбираться вместе с Юрием Капштыком.

Шаг 1. Оплата. Опытные автолюбители советуют для начала узнать, принимают ли на данной конкретной мойке карты. Если расплачиваться придется наличными, рекомендуется разменять крупные купюры на более мелкие и оплачивать частями, по мере завершения той или иной программы, в противном случае за то время, что вы тратите, скажем, на смену пистолета с водой на пену, тоже придется заплатить. Еще один лайфхак от «бывалых», который поможет сэкономить около 15 секунд: возьмите пистолет сразу в руку, а затем уже выбирайте нужный режим.

Оплата. Опытные автолюбители советуют для начала узнать, принимают ли на данной конкретной мойке карты. Если расплачиваться придется наличными, рекомендуется разменять крупные купюры на более мелкие и оплачивать частями, по мере завершения той или иной программы, в противном случае за то время, что вы тратите, скажем, на смену пистолета с водой на пену, тоже придется заплатить. Еще один лайфхак от «бывалых», который поможет сэкономить около 15 секунд: возьмите пистолет сразу в руку, а затем уже выбирайте нужный режим. Шаг 2. Разобравшись с оплатой, приступаем непосредственно к процессу мойки. Некоторые автолюбители совершают ошибку, нанося пену на сухую и грязную поверхность. Это неправильно! Сначала по кузову нужно пройтись струей воды под давлением, держа пистолет на расстоянии 20-30 см. Вы можете выбрать холодный или горячий режим.

Разобравшись с оплатой, приступаем непосредственно к процессу мойки. Некоторые автолюбители совершают ошибку, нанося пену на сухую и грязную поверхность. Это неправильно! Сначала по кузову нужно пройтись струей воды под давлением, держа пистолет на расстоянии 20-30 см. Вы можете выбрать холодный или горячий режим. Шаг 3. Далее следует черед активной пены — моющего вещества, которое под давлением равномерно распределяется по корпусу автомобиля по направлению снизу вверх — так лучше видны необработанные участки. Как уже говорилось выше, одно из преимуществ моек самообслуживания — возможность самостоятельно выбирать интенсивность «запенивания».

«В зависимости от внесенной суммы идет дозированное выделение, регулируемое специальными датчиками, — объясняет эксперт. —Если машина просто пыльная, а не грязная, то иногда достаточно просто сбрызнуть пеной сверху, а потом смыть водой».

Если же загрязнения более существенные, то, согласно технологии, моющее средство оставляют на поверхности на 3-5 минут, чтобы дать время активным компонентам в составе подействовать и размягчить слой грязи.

«Бывает и так, что кто-то хочет, например, показать свои диски в наиболее выгодном свете, — продолжает Юрий Капштык. — Ради этого готов потратить лишние 30 рублей и десять минут времени, чтобы как следует отмыть и отполировать диски, чтобы все видели, какие они классные и сверкающие».

Кстати, на некоторых мойках есть особый режим, который так и называется «Диски». Он подразумевает обработку особым химическим составом. Внимание! Вещество нужно смывать сразу же после нанесения, чтобы не повредить другие детали.

Если машина сильно загрязнена, и вы не слишком заботитесь о появлении микроцарапин, можно воспользоваться контактной мойкой при помощи пистолета со щеткой. Так грязь отойдет быстрее, но бесконтактный способ все же предпочтительнее, он более бережный.

Шаг 4. После того как машина постояла под пеной, пришло время смыть моющее средство. Желательно делать это теплой водой, двигаясь по направлению от крыши к колесам, тщательно вымывая пену из всех полостей и проемов, а вот капот открывать не нужно.

На некоторых мойках самообслуживания стал внедряться режим под названием «Осмос». Что же это означает? Если говорить простым языком, то это сильно очищенная вода, в некоторых случаях доведенная до состояния дистиллированной. Как заявляют производители, при специальной обработке вода очищается и смягчается, вследствие чего не оставляет на поверхности (особенно темной) капелек и разводов. Верить или нет в волшебные свойства осмоса — дело сугубо индивидуальное, хуже точно не будет.

«Сказать, что наблюдается особый эффект от этого процесса, затруднительно, потому что никаких специальных лабораторных исследований на сей счет не производилось, — объясняет свою позицию наш собеседник. — Дать точный ответ на вопрос, соответствуют ли рекламные лозунги истине, очень сложно, так что это дело выбора каждого».

Шаг 5. Если не предполагается дальнейшая обработка воском, то пора заканчивать водные процедуры и переходить к сушке. Здесь можно сэкономить следующим образом: закончить сеанс мойки, покинуть пост и протереть кузов насухо вручную тряпками. Но в таком способе экономии есть свои подводные камни, о которых нам рассказал Юрий Капштык:

«Что касается сушки автомобиля, то предпочтительнее, конечно, использовать воздушный метод, потому что в этом случае снижается степень механического воздействия на кузов».

По словам эксперта, проблема в том, что люди, как правило, используют для этих целей старые рубашки, футболки, майки, зачастую даже забыв отпороть пуговицы, невольно царапая таким образом лакокрасочное покрытие и раз за разом снимая защитный слой. В итоге в скором времени приходится производить процедуру полировки, чтобы восстановить прежний цвет и блеск. Согласитесь, экономия получается сомнительная. Если уж и удалять влагу вручную, то при помощи специально приспособленных для этого впитывающих тряпок из деликатной микрофибры.

Шаг 6. На этом можно было бы и закончить, но специалисты рекомендуют периодически проводить обработку кузова воском — особым слоем, защищающим от грязи, реагентов и осадков. Помимо этого, покрытие дает следующие эффекты:

— вода не задерживается на корпусе, а скатывается каплями;

— кузов сохнет быстрее и загрязняется не так быстро, как без обработки воском;

— лакокрасочное покрытие выглядит более блестящим;

— мелкие трещинки становятся менее заметны.

Важно! Перед нанесением машину необходимо очень тщательно вымыть, иначе воск запечатает неудаленные загрязнения, а чтобы отмыть их, придется хорошенько поработать щеткой.

Наносить защитное покрытие на автомобиль рекомендуется примерно с метрового расстояния тонким равномерным слоем.

Многие автомобилисты задаются вопросом, нужно ли смывать воск на мойке самообслуживания. Специалисты отвечают на него отрицательно, поскольку дополнительное ополаскивание удалит защитный слой — процедура потеряет смысл.

pixabay.com / Paul Brennan

Рубрика «Советы эксперта»

И напоследок несколько полезных советов по пользованию мойками самообслуживания, основанных на собственном опыте, от автопутешественника Юрия Капштыка.

1. Когда приезжаете на мойку и начинаете процесс нанесения пены на кузов, всегда смотрите, активный ли это состав или слегка вспененная субстанция низкого качества, или вовсе разбавленный водой шампунь.

У меня лично был такой прецедент, когда однажды на заправочном комплексе, при котором находилась автоматизированная мойка, я обратил внимание, что активная подача пены выглядела так, будто кузов побрызгали какими-то каплями, вместо того чтобы полностью покрыть моющим средством. Я обратился к администратору и рассказал о проблеме, пригрозив вызовом специалиста, который подтвердит, что дозатор фактически был сбит либо умышленно перепрограммирован, либо в нем использовалось какое-то дешевое средство (вплоть до стирального порошка), что проверить самому непосредственно на месте очень затруднительно. В результате оператор предпочел вернуть потраченные средства.

2. Старайтесь смотреть на надписи на информационном стенде: что за мойка, кто организатор, если присутствует оператор или администратор, интересоваться какие именно моющие средства применяются.

3. Самый главный совет: помните, что скупой платит дважды, поэтому стоит потратить лишние 30-40 рублей и включить в комплексную программу мойки машины использование воска, который, во-первых, продлевает срок службы лакокрасочного покрытия, во-вторых, придает дополнительный блеск и более ухоженный вид, а в-третьих, потребность в частом посещении мойки сразу же уменьшается в три, а то и в четыре раза, потому что нанесенный воск создает защитную пленку на поверхности, за счет чего в мокрую погоду вода и грязь сами по себе слетают, а пыль садится меньше за счет антистатического эффекта. Тем самым автомобиль дольше остается чистым и опрятным, радуя своего владельца и окружающих.