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Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией во втором матче на Евро-2020

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:57
Евро 2020
Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией во втором матче на Евро-2020
TACC  /  Vadim Ghirda

Бухарест, 17 июня. Украинская сборная выиграла первый матч на 16-м чемпионате Европы по футболу, переиграв Северную Македонию.

Матч сборных Украины и Северной Македонии завершился на стадионе «Националь» в Бухаресте 17 июня. Номинальные хозяева одержали победу со счетом 2:1. В первом тайме ворота Северной Македонии поразили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. После перерыва Эзган Алиоски сократил отставание в счете, удачно сыграв на добивании после незабитого пенальти. На 84-й минуте матча одиннадцатиметровый удар не реализовал игрок украинской сборной Руслан Малиновский.

Благодаря победе команда Андрея Шевченко набрала три очка. В третьем матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Австрией. Встреча также пройдет в Бухаресте.

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Все новости / Евро 2020 / Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией во втором матче на Евро-2020
футбол украина евро-2020 северная македония
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