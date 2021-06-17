Сборная Украины одержала победу над Северной Македонией во втором матче на Евро-2020

Бухарест, 17 июня. Украинская сборная выиграла первый матч на 16-м чемпионате Европы по футболу, переиграв Северную Македонию.

Матч сборных Украины и Северной Македонии завершился на стадионе «Националь» в Бухаресте 17 июня. Номинальные хозяева одержали победу со счетом 2:1. В первом тайме ворота Северной Македонии поразили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. После перерыва Эзган Алиоски сократил отставание в счете, удачно сыграв на добивании после незабитого пенальти. На 84-й минуте матча одиннадцатиметровый удар не реализовал игрок украинской сборной Руслан Малиновский.

Благодаря победе команда Андрея Шевченко набрала три очка. В третьем матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Австрией. Встреча также пройдет в Бухаресте.