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Поднимающийся уровень воды на Амуре несет угрозу подтопления

  /   Обновлено: 17 июня 2021 18:02
Происшествия
Поднимающийся уровень воды на Амуре несет угрозу подтопления
27.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

, 17 июня. Значительный подъем уровня воды зафиксирован на некоторых участках Амура. Так, у поселка Ленинское вода поднялась на 10 см. Возле Хабаровска ожидается подъем уровня воды до 15 см.

Имеется вероятность подтопления до 50 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный. Учитывая статистические данные прошлых лет, а также максимально прогнозируемое поднятие воды на реке Амур в 2021 году в зону возможного подтопления попадает до 13 населенных пунктов, таких как город Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Ульчский районы.

Есть риск подтопления 11 приусадебных участков, свыше 280 дачных и земельных участков, 12 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог. Эксперты отмечают, что опасность подтопления жилых домов крайне низкая.

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амурская область уровень воды река Амур
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