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ФНС опровергла слухи о двойном налогообложении блогеров

Экономика
ФНС опровергла слухи о двойном налогообложении блогеров
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 июня. Федеральная налоговая служба Российской Федерации рассказала, почему отечественным блогерам не нужно платить дважды налог с доходов.

Речь идет о двойном налогообложении деятелей, зарабатывающих в интернете — по российским и американским законам. Ранее компания Google LLC сообщила, что доходы российских блогеров, которые те получают от просмотра их контента на территории Соединенных Штатов, будут облагаться налогами по местным законам. Однако дважды россиянам не придется платить, рассказали в ведомстве.

«В 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения», — объясняет ФНС.

Так, если доходы от авторских прав и лицензий получает российский резидент, их будут облагать налогом только в РФ. Для подтверждения резидентства необходимо заполнить электронную форму, направленную Google LLC пользователям. Таким образом, подоходный налог США не будет удерживаться с отечественных блогеров: чтобы отчитаться о доходах, им советуют сдать декларацию 3-НДФЛ.

Россиянам ранее рассказали, как можно вернуть налог за обучение в вузе. У подобного налогового вычета есть свой срок годности, выяснил корреспондент ФАН.

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