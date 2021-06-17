Группа «Би-2» перенесла концерт в «Лужниках» на осень

Москва, 17 июня. Группа «Би-2» на своей странице в Instagram сообщила фанатам грустную новость, что московское шоу NewBest XL в БСА «Лужники» переносится на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

Концерт должен был состояться 20 июня. Как отметили музыканты, практический все уже было готово к их выступлению — в «Лужниках» заканчивались последние работы по монтажу сцены и установке аппаратуры. Участники группы признались, что расстроены вынужденным переносом концерта. Как сообщается на официальной странице коллектива в Instagram, проводить концерт запретили власти Москвы из-за эпидемиологической ситуации в столице.

«Друзья, невозможно передать, как мы раздосадованы из-за того, что наш концерт приходится переносить», — говорится в сообщении группы.

Выступление «Би-2» в «Лужниках» состоится 12 сентября. Музыканты отметили, что все купленные билеты будут действительны на новую дату. Однако те, кто захочет вернуть деньги за перенесенный концерт, смогут это сделать вплоть до 1 августа.

Не так давно рэпер и продюсер казахского происхождения Скриптонит сообщил, что заболел коронавирусом. Это повлияло на концертный график музыканта. Фестиваль 36 Summer Jam, на котором он должен был выступить, перенесли на 27 июня.