Захарова назвала проект Зеленского о борьбе с олигархами расправой с неугодными

Москва, 17 июня. Проект президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с олигархами похож на инструмент расправы с неугодными, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, инициатива украинского лидера направлена на борьбу с бизнесменами и политиками, которые сейчас неугодны властям Киева.

Ранее в Киеве рассказали, что мешает Украине стать членом НАТО. Сообщалось, что Киев не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока в стране сохраняется «олигархическая экономика».