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Самый знаменитый енот России покоряет побережье Черного моря

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:44
Общество
Самый знаменитый енот России покоряет побережье Черного моря
pixabay.com

Симферополь, 17 июня. Популярный в России енот-блогер Тема продолжает свой фан-тур по стране. В данный момент знаменитость покоряет юг России.

Владельцы Темы сделали одну из остановок в курортном городе Сочи. Достаточно прохладная вода (в +17 градусов) немного испугала енота, потому он, едва намочив лапки, поспешил обратно в свой домик

«До этого он тренировался плавать в бассейне, а на Черноморское побережье приехал впервые. Теме нужны эмоции, впечатления, вот и стараемся дать ему это по максимуму», — написала хозяйка енота в Instagram.

Самый знаменитый енот России покоряет побережье Черного моря
Prt Scr instagram.com  / @raccoon.tema

Не так давно енот-блогер провел фан-встречу с жителями Краснодара. Тема прибыл в город прямиком из Ростова-на-Дону. Животное, по словам его хозяев, в буквальном смысле носили на руках.

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путешествие енот хорошие новости россии
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