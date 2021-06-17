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Американка бесследно исчезла в Нижнем Новгороде после поездки с незнакомцем

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:47
Происшествия
Американка бесследно исчезла в Нижнем Новгороде после поездки с незнакомцем
unsplash.com  /  Courtney Corlew

Нижний Новгород, 17 июня. Поисково-спасательный отряд "Рысь" и сотрудники полиции начали поиски гражданки США. Накануне девушка писала матери, что едет в машине с незнакомым человеком.

Американка являлась студенткой юридического факультета университета им. Лобачевского.

Сотрудники Следственного комитета изъяли технику из квартиры пропавшей, чтобы установить, с кем девушка общалась перед исчезновением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Поиски девушки продолжаются. К ним уже подключены по меньшей мере 80 человек.

Полиция выделяет особые приметы пропавшей: рост 180 см, большое количество татуировок на руках и ногах, светло-русые волосы, девушка плохо говорит по-русски. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в отделение полиции.

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нижегородская область исчезновение американка
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