Американка бесследно исчезла в Нижнем Новгороде после поездки с незнакомцем

Нижний Новгород, 17 июня. Поисково-спасательный отряд "Рысь" и сотрудники полиции начали поиски гражданки США. Накануне девушка писала матери, что едет в машине с незнакомым человеком.

Американка являлась студенткой юридического факультета университета им. Лобачевского.

Сотрудники Следственного комитета изъяли технику из квартиры пропавшей, чтобы установить, с кем девушка общалась перед исчезновением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Поиски девушки продолжаются. К ним уже подключены по меньшей мере 80 человек.

Полиция выделяет особые приметы пропавшей: рост 180 см, большое количество татуировок на руках и ногах, светло-русые волосы, девушка плохо говорит по-русски. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в отделение полиции.