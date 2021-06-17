Блогер из РФ притворился жителем Киева и узнал мнение украинцев о встрече Путина и Байдена

Киев, 17 июня. Президент России Владимир Путин на встрече с главой США Джо Байденом попросту «уделал» своего американского коллегу, считают интернет-пользователи с Украины.

Встреча Путина и Байдена состоялась в среду, 16 июня, в Женеве. В ходе саммита главы двух государств пообщались на предмет важных международных вопросов, волнующих каждую из сторон. Это мероприятие вызвало широкий резонанс в информационном пространстве, получив обширную огласку в СМИ. Особенно за переговорами наблюдали в странах, являющихся союзниками Соединенных Штатов.

Блогер из России в одной из соцсетей решил притвориться жителем Киева и узнать, что украинцы думают о прошедшем саммите в Женеве на самом деле. «Соотечественники» молодого человека бурно отреагировали на его публикацию, поделившись мнением о встрече двух президентов. Многие украинцы не скрывали свою неприязнь к России, однако и они признали, что Путину удалось заткнуть за пояс Байдена. Один из пользователей Сети подчеркнул, что предыдущий президент США Дональд Трамп, несмотря на приписываемое ему «пророссийское» амплуа, занимал гораздо более решительную позицию по отношению к Москве, чем «антироссийский» Байден.

Некоторые украинцы обратились к Байдену с вопросом, когда руководство НАТО даст зеленый свет для присоединения Киева к блоку. Они напомнили о том, что Запад постоянно обещает Украине членство в Североатлантическом альянсе, однако дальше разговоров дело не идет.

Комментаторы явно остались разочарованы этим саммитом, так как Байдену не удалось продемонстрировать приверженность «антироссийскому курсу» на должном уровне. По их словам, американцы не оправдали надежд украинцев на поддержку в «противостоянии российской угрозе».

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что саммит Путина и Байдена превзошел все ожидания. Он подчеркнул, что важным шагом стало признание президентами обеих стран приверженности тому факту, что в ядерной войне не будет победителей.